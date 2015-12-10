FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 689
буду за место вас со стенкой разговаривать! (КПД выше)
Да, о Могучий
Учитель, не серчай на нас, тупые ж мы
чо за прокси сервер просит при установке?
здесь. http://forex-bcs.ru/terminal/
Учитель не любит про лимитники )))
Он любит только про истощение и доходягу Икара)))
Тп там где у тебя, около 2610?
у меня при установке такое окно вылазит:
не пойму - чего он хочет ?
За время сканирования успел мельком заметить самый высокую отметку 26327 ))) Надо бы функцию налобать, чтобы края прорисовывал ))) Пасиб за идею )))