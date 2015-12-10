FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 689

сегодня поколбасит 20:00 GMT+1
 
Ishim:
буду за место вас со стенкой разговаривать! (КПД выше)

Да, о Могучий 

Учитель, не серчай на нас, тупые ж мы  

 
_new-rena:
чо за прокси сервер просит при установке?
не знаю. Не было такой фигни... Попробуй ещё раз.
 
_new-rena:
чо за прокси сервер просит при установке?

здесь. http://forex-bcs.ru/terminal/

stranger:

Да, о Могучий 

Учитель, не серчай на нас, тупые ж мы  

Учитель не любит про лимитники )))
 
R0MAN:

Роман, а "сезонность" и СОТы ты что, забросил?
 
artikul:
Учитель не любит про лимитники )))

Он любит только про истощение и доходягу Икара)))

Тп там где у тебя, около 2610? 

R0MAN:

у меня при установке такое окно вылазит:

 

не пойму - чего он хочет ?

 
stranger:

За время сканирования успел мельком заметить самый высокую отметку 26327 ))) Надо бы функцию налобать, чтобы края прорисовывал ))) Пасиб за идею )))
 
artikul:
За время сканирования успел мельком заметить самый высокую отметку 26327 ))) Надо бы функцию налобать, чтобы края прорисовывал ))) Пасиб за идею )))
Да за Сенсея переживаю, вторую неделю евро продает, не истощился бы 
