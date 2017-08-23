FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)
Hoş geldin)
Güzel gün ...
stranger :Eski ama Audi ile birlikte bir Kanadalı almak istemiyor musun yoksa satmak istiyorum ama müşteri yok..:
Hoş geldin)
Hoş geldin)
Hey!
lexflyx :İstemiyorum, gözlerim için bir pound ve bir Audi var)
Eski ama Audi ile birlikte bir Kanadalı almak istemiyor musun yoksa satmak istiyorum ama müşteri yok..:
Eski ama Audi ile birlikte bir Kanadalı almak istemiyor musun yoksa satmak istiyorum ama müşteri yok..:
Hey!
arkandan ne konuşuyorsun
Lesorub :
arkandan ne konuşuyorsun
arkandan ne konuşuyorsun
gözlerim güzel....
|33360560
|2015.07.16 07:00:49
|satmak
|0.05
|audnzd
|1.12823
|0.00000
|1.10000
|1.13097
|0,00
|0,00
|0,00
|-8.94
|33363320
|2015.07.16 09:10:19
|satmak
|0.05
|gbpchf
|1.49115
|0.00000
|0.00000
|1.49054
|0,00
|0,00
|0,00
|3.20
|33360574
|2015.07.16 07:02:13
|satın almak
|0.05
|nzdcad
|0.84466
|0.00000
|0.86000
|0.84321
|0,00
|0,00
|0,00
|-5.61
|33360558
|2015.07.16 07:00:37
|satın almak
|0.05
|nzdusd
|0.65318
|0.00000
|0.66600
|0.65231
|0,00
|0,00
|0,00
|-4.35
|33364254
|2015.07.16 09:39:29
|satmak
|0.05
|usdcad
|1.29126
|0.00000
|0.00000
|1.29269
|0,00
|0,00
|0,00
|-5.53
Bu anlaşmalardan hangisinin yanlış açık olduğunu düşünüyorsunuz?
oran gösterecek...
stranger :http://www.youtube.com/watch?v=bs4q7Rt-wco
gözlerim güzel....
Bu forumda çok garip bir kalıp görüyorum.. Spesifik bir şey sorduğunuzda, ya cevap yok ya da sadece nezaket adına bir şey söyleyecekler... Bu yaklaşımın sebebini bilmek istiyorum? Ve soruyu cevaplamaya çalıştığımda bile cevabı görmezden geldiğimi görüyorum...
