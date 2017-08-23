FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 680
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mevcut kaymalarınız nelerdir?
Beyler, ciddi bir hareketin arkasında ciddi bir fikir olmalı. Ruble'den %30'luk bir hareket istiyorsunuz - neden? petrol düşük, yaptırımlar, borulardan tweet attılar - sakinleştiler, risklerle geçiş yaptılar, kuzey nehri yarı dolu, şirket borçları rezervlerden yüksek ve hatta bir sözleşme kapsamında ve hatta son nefesini veren Deutsche Bank bile ...devam etmek için çok tembel. iyi chonit söyle bana, ha?
Hayır, önce hareket, sonra fikri bulacaklar.
%30 oranında?
Beyler, ciddi bir hareketin arkasında ciddi bir fikir olmalı. Ruble'den %30'luk bir hareket istiyorsunuz - neden? petrol düşük, yaptırımlar, borulardan tweet attılar - sakinleştiler, risklerle geçiş yaptılar, kuzey nehri yarı dolu, şirket borçları rezervlerden yüksek ve hatta bir sözleşme kapsamında ve hatta son nefesini veren Deutsche Bank bile ...devam etmek için çok tembel. iyi chonit söyle bana, ha?
Khedzhanuli ... 65 onlar için o)))
%30 oranında?
Petrol için, pendoların yine herkesi becerdiğini duydum.
Khedzhanuli ... 65 onlar için o)))
Petrol için, pendoların yine herkesi becerdiğini duydum.
Khedzhanuli ... 65 onlar için o)))
Ne kadar bilmiyorum, sanırım 50'ye kadar kaçıyorlar. Harrier mosk'un nasıl dayandığını izlemek güzel, oğlunuz Ilya muhtemelen her yöne açıldı)))
Tekerleği pokemonuma kenetledim, yalaktan kendin nasıl besliyorsun)
Ama kabak ile başlamanızı öneririm.
Evet, form ona tanıdık geliyormuş gibi)))
Kim uyuyakaldı tabii...
tepkileri görelim ... besleme!)))