FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 680

Yeni yorum
 
Alexander Laur :
Mevcut kaymalarınız nelerdir?
ECN hesabını oku, üçüncü kez yazıyorum.
 
iIDLERr :
Beyler, ciddi bir hareketin arkasında ciddi bir fikir olmalı. Ruble'den %30'luk bir hareket istiyorsunuz - neden? petrol düşük, yaptırımlar, borulardan tweet attılar - sakinleştiler, risklerle geçiş yaptılar, kuzey nehri yarı dolu, şirket borçları rezervlerden yüksek ve hatta bir sözleşme kapsamında ve hatta son nefesini veren Deutsche Bank bile ...devam etmek için çok tembel. iyi chonit söyle bana, ha?
Hayır, önce hareket, sonra fikri bulacaklar.
 
stranger :
Hayır, önce hareket, sonra fikri bulacaklar.
%30 oranında?
 
iIDLERr :
%30 oranında?
şimdi ve kışın yayılmaya bakın. kışın - 2.5, şu anda - 0.28. Bence en az 30...
 
iIDLERr :
Beyler, ciddi bir hareketin arkasında ciddi bir fikir olmalı. Ruble'den %30'luk bir hareket istiyorsunuz - neden? petrol düşük, yaptırımlar, borulardan tweet attılar - sakinleştiler, risklerle geçiş yaptılar, kuzey nehri yarı dolu, şirket borçları rezervlerden yüksek ve hatta bir sözleşme kapsamında ve hatta son nefesini veren Deutsche Bank bile ...devam etmek için çok tembel. iyi chonit söyle bana, ha?
Petrol için, pendoların yine herkesi becerdiğini duydum.
Khedzhanuli ... 65 onlar için o)))
 
iIDLERr :
%30 oranında?
Ne kadar bilmiyorum, sanırım 50'de kaçıyorlar. Harrier mosk'un nasıl dayandığını izlemek güzel, oğlunuz Ilya muhtemelen her yöne açıldı)))
 
Vizard_ :
Petrol için, pendoların yine herkesi becerdiğini duydum.
Khedzhanuli ... 65 onlar için o)))
Tekerleği pokemonuma kenetledim, yalaktan kendin nasıl besliyorsun)
 
Vizard_ :
Petrol için, pendoların yine herkesi becerdiğini duydum.
Khedzhanuli ... 65 onlar için o)))
Çıtayı 69.47'de attım. bir hata gibi görünüyor...
 
stranger :
Ne kadar bilmiyorum, sanırım 50'ye kadar kaçıyorlar. Harrier mosk'un nasıl dayandığını izlemek güzel, oğlunuz Ilya muhtemelen her yöne açıldı)))
evet, cd'de her yöne kapandı. iki günlük kayıtlar için ondan ne bekleyebiliriz? Kanguru en azından güncellendi, yağ, hafifçe söylemek gerekirse, memnun etmedi.
 
stranger :
Tekerleği pokemonuma kenetledim, yalaktan kendin nasıl besliyorsun)
ikna edebildin mi
Ama kabak ile başlamanızı öneririm.
Evet, form ona tanıdık geliyormuş gibi)))
Kim uyuyakaldı tabii...

tepkileri görelim ... besleme!)))


1...673674675676677678679680681682683684685686687...1996
Yeni yorum