FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 339

Lesorub :
bunu sadece İDLER yapabilir...
Neden .. Yen çizelgelerine bakın, özellikle sterlin ve dolar ile..
 

ve şefe bakılırsa, Evra ve hayır yakında kimsenin buna ihtiyacı olmayacak ...


 

soru devam ediyor: hemen veya alttan birkaç BEBEĞİ hedefe götürecek ...

 
Yani çocuklarım, kısaca ve genel olarak söyleyeceğim, giriş noktalarını belirtmeyeceğim, sterlin ve euro için alımlar düşürüldü, ancak satış yok, dolayısıyla komisyonlarla yükselmeye devam edecekler. Audi için satın almalar daha da artıyor. Bıyık) Evet, ayda alımlar da iyileşiyor, bu yüzden Cuma günü boşuna sattınız. Pazartesiden itibaren satmakta fayda var)
 
stranger :
Lesorub :
bunu sadece IDLER yapabilir...

Dinle, Ilya, Eidler, bir kişi olarak, durağan olmayan sayı serileri üzerinde çalışıyor. iyi kırmızı şarabı ve Jemison'ı sevdiği için bazen sonuçlarını satar. Eidler'in teorileri bir forum formatında anlatılamaz. Kısmi türevlerdeki dağınıklığın ve hatta doğrusal olmayanın birisi için anlaşılabilir olduğunu düşünmüyorum. Size bir sır vereceğim - onları kendim yazdım, nasıl çözeceğimi bilmiyorum. ama tüm uzun vadeli tahminlerim geri kazanıyor. istisna kivi, peki, duygular var. forum bana ne verdi dün aptal dalgalar ve bugün fibonahci seviyeleri? cd alacak parası olmayan insanlarla iletişim? ve sonra Stange, ben, Mif'e vaklıyorlar .... kiminle kalacaksın?

 
iIDLERr :

iIDLERr :

stranger :
