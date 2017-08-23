FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 834
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ishimko, diskine biraz daha koku eklerdin.
para kokmaz! (Artık adamlarınız yürüyemeyecek - en azından buraya adınızı imzalayın)
secastantlar...
firavunlar, rahipler, 5. seviyenin ustaları...
Ne hakkında konuştuğumu bile bilmiyorum?
yani - koğuşlara)))))) (Nereye gideceğimi acele etmem gerekiyor - TP'yi beklemek için şimdi 1-1,5 hafta mı yoksa günde tek yönlü 500 pip gördünüz mü )
Çabucak pamm'ı boşaltalım ve Icarus'u başlatalım ... daha fazla eğlenebiliriz. Bir şekilde geleceğim ... Kontrol edeceğim)))) Gidip diğer manastırlarda dolaşacağım ...
Frank frangı.
Yen'i kim düşünüyor? // şu anda üzerinde hareket etmesi gerekiyor
Frank 95639)))
Evra değişmedi:
Pekala, siktir... ahmakların dizginlerini serbest bıraktılar, ve ne? Ayaklanma nerede?))) ölüyorum ... Senya ... böyle bir kelime var - istatistikler ve zaten 40 kez bir günde kaç avronun geçebileceğini gösterdim ... ama sen, her zamanki gibi , her şeyi yanlış hesapladı.
Hadi pamm'ı çabucak boşaltalım ve Icarus'u başlatalım ... daha fazla eğlenebiliriz. Bir şekilde geleceğim ... Kontrol edeceğim)))) Gidip diğer manastırlarda dolaşacağım ...