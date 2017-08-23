FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 649
ne tahmin edeyim Benimkini tahmin ettim ... Gençlere sorular soruyorum - sigara içsinler))
Yaşlı adam kaçtı - şapkasını bile bırakmadı ... Dalı kim geliştirmeli ...? Çocukları yalnız bıraktı ... kaderin insafına
mn pozyr, korkuluk
Peki nasıl bir dal geliştireceksin))) kimsenin senin sorularına ihtiyacı yok Malibu cankurtaran :)
Yanlış olan ne? Dün 90 verildi, gece 90 alındı (bakıp uyumayanlardan...)
250 liralık tarih bugün tekrarlanacak mı?
düşüş trendi...
250 osuruk poundunun tarihi bugün tekerrür mü edecek?
düşüş trendi...
iyi, sen dağıl, kutsal aptal
Eski bir gelişmiş'. Ve burada ne yapıyorsun, belli değil) en azından bu enstrüman için bir hizalama yap, yoksa boş yere balabol yaparsın.
bu branştaki göreviniz nedir? eğer lütfen?
Evra, hadi)
elimde yok...
mevcut 100 ahşap