FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 649

Teacher :
ne tahmin edeyim Benimkini tahmin ettim ... Gençlere sorular soruyorum - sigara içsinler))

Yaşlı adam kaçtı - şapkasını bile bırakmadı ... Dalı kim geliştirmeli ...? Çocukları yalnız bıraktı ... kaderin insafına
Peki nasıl bir dal geliştireceksin))) kimsenin senin sorularına ihtiyacı yok Malibu cankurtaran :)
 
iIDLERr :
mn pozyr, korkuluk
Yanlış olan ne? Dün 90 verildi, gece 90 alındı (bakıp uyumayanlardan...)
 
navigator.mt5 :
iyi, sen dağıt, kutsal aptal
Lesorub :
Ne demek istiyorsun ?
 

250 liralık tarih bugün tekrarlanacak mı?

düşüş trendi...

Lesorub :

Evra, hadi)
 
Teacher :
iyi, sen dağıl, kutsal aptal
Eski bir gelişmiş'. Ve burada ne yapıyorsun, belli değil) en azından bu enstrüman için bir hizalama yap, yoksa boş yere balabol yaparsın.
 
navigator.mt5 :
bu branştaki göreviniz nedir? eğer lütfen?
 
Teacher :
Evet, bir pencere yaprağı ustası arıyorsunuz :) Gençlere soru sormadan önce herhangi bir enstrümanın düzenini verin.
 
Vladimir Zubov :
Evra, hadi)

elimde yok...

mevcut 100 ahşap

