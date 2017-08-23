FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 685

Vladimir Zubov :
Referandum gelince, Zakharchenko zaten bir açıklama yaptı bunların sadece söylentiler , ruble için olduğu gibi, çünkü bir çoklu para birimi sistemine sahipler , dolar, euro, Grivnası, Rublesi. Ancak, bölgenin geri kalanında olduğu gibi, bunda da kötü niyetli bir niyet yok ve dahası ABD'nin bununla hiçbir ilgisi yok.
Apaçık.

Vkurse ama bu konuda -


Küresel olarak - kardeşler Slavlar birleşir birleşmez
ve kendilerine bir makine alacaklar... her şey yoluna girecek.
Şimdiye kadar - "ala vatanseverlik" için sadece Ukrayna'nın yağmalanması devam ediyor.
Lope borç orada silindi ...% 20 ve ertelendi ... yani çocuklar da
Ona ödeyecekler))) Alya Yunanistan No. 2 ... Ama uyardılar.
Üzgün...

 
Zogman 2015.09.01 13:06 TR
Bunu öneriyorum:
Bu konudaki herkes ayrı bir hesap yapıyor
Ve izlemesini ekler
myforexbook sinyalleri veya her neyse...

Ve bu boş konuşma yeter...
156
Evgeniya Balçın 2015.09.01 13:13 TR
Evet, bir de reyting yapacağız, en son şişe peşinde koşan... ;-)) Şaka yapıyorum tabii... normalde, muhtemelen buna ihtiyacı yoktur ve kim gerçekten korkmaz ...


PROFİLDE

Evet ve hesap gerçek olmalı ve bir demo değil - .... bir tür güvercin ... Herhangi birinin yapması pek olası olmasa da ... Buna inanamıyorum .. Dil tıngırdatmaları yapacak her zaman bahane bul)))
Hesabınız nerede?
Vladimir Zubov :
Hesabınız nerede?
Orada olmalı?
 
evet, ama başka bir şey duydum..

ve ne kadar (borç ukrov / günahların borcu)? 179.548.108.754 $ / 479.103.044.771 $ = ummm

nüfusa göre 42.620.686 / 11.126.568 = ummm

üzgün...

Sürgülü çubuklardaki tweeter engelleniyor mu diye sorabilirsiniz. ;))
 
Evgeniya Balçın 2015.09.01 13:13 TR
Evet, bir de reyting yapacağız, en son şişe peşinde koşan... ;-)) Şaka yapıyorum tabii... normalde, muhtemelen buna ihtiyacı yoktur ve kim gerçekten korkmaz ...

Hareketiniz beyler! zaten konuya giriyorum)

Profil hesabı.
 
costy_ :

evet, ama başka bir şey duydum..

ve ne kadar (borç ukrov / günahların borcu)? 179.548.108.754 $ / 479.103.044.771 $ = ummm

nüfusa göre 42.620.686 / 11.126.568 = ummm

üzgün...

Sürgülü çubuklardaki tweeter engelleniyor mu diye sorabilirsiniz. ;))
Bu LV ile ilgili değil... modelle ilgili.
Bazen biraz bağışlarsın... ve yıllarca süt verirsin.
Avrupa rahatladı ... ona mülteciler)))
Çin? Evet, Çinliler deli. Pendostan'ı hackliyorlar.
Yaptırımlarla cezalandıracağız)))
http://ria.ru/analytics/20150831/1219624140.html

Hakemler muhtemelen biliyor)))
Üzgünüm, geçiyorum .. Benim adıma hesabım yok ve hatta daha çok sent. Ve gerçekten sentlerde manuel ticarete zaman harcamak istemediğimi söyleyeceğim ...
