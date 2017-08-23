FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 685
Referandum gelince, Zakharchenko zaten bir açıklama yaptı bunların sadece söylentiler , ruble için olduğu gibi, çünkü bir çoklu para birimi sistemine sahipler , dolar, euro, Grivnası, Rublesi. Ancak, bölgenin geri kalanında olduğu gibi, bunda da kötü niyetli bir niyet yok ve dahası ABD'nin bununla hiçbir ilgisi yok.
Vkurse ama bu konuda -
Küresel olarak - kardeşler Slavlar birleşir birleşmez
ve kendilerine bir makine alacaklar... her şey yoluna girecek.
Şimdiye kadar - "ala vatanseverlik" için sadece Ukrayna'nın yağmalanması devam ediyor.
Lope borç orada silindi ...% 20 ve ertelendi ... yani çocuklar da
Ona ödeyecekler))) Alya Yunanistan No. 2 ... Ama uyardılar.
Üzgün...
Bunu öneriyorum:
Evet, bir de reyting yapacağız, en son şişe peşinde koşan... ;-)) Şaka yapıyorum tabii... normalde, muhtemelen buna ihtiyacı yoktur ve kim gerçekten korkmaz ...
PROFİLDE
Evet ve hesap gerçek olmalı ve bir demo değil - .... bir tür güvercin ... Herhangi birinin yapması pek olası olmasa da ... Buna inanamıyorum .. Dil tıngırdatmaları yapacak her zaman bahane bul)))
Hesabınız nerede?
Apaçık.
evet, ama başka bir şey duydum..
ve ne kadar (borç ukrov / günahların borcu)? 179.548.108.754 $ / 479.103.044.771 $ = ummm
nüfusa göre 42.620.686 / 11.126.568 = ummm
üzgün...
Hesabınız nerede?
Orada olmalı?
Hareketiniz beyler! zaten konuya giriyorum)
Bazen biraz bağışlarsın... ve yıllarca süt verirsin.
Avrupa rahatladı ... ona mülteciler)))
Çin? Evet, Çinliler deli. Pendostan'ı hackliyorlar.
Yaptırımlarla cezalandıracağız)))
http://ria.ru/analytics/20150831/1219624140.html
Hakemler muhtemelen biliyor)))