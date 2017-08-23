FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 519
Burada sanırım 1.2900-50'den alıyorlar dediniz..Atacaklarını söylüyorlar... 100-150 puan daha yüksek görüyoruz... Yani bu kâr sayılmaz mı? Ya da belki alıcıların kar seviyelerini hala görebilirsin?Hiçbir şekilde almıyorum.Düşüncelerinizi anlamak istiyorum..Yani 150 puan kar verdikten sonra, anlaşmaları kapatmaya güveniyorlar veya başka bir şey sayılabilir. açgözlülük üzerine?
Yazımı daha dikkatli okumakta fayda var.
İşte, kendiniz karar verin:
Burada yoruma gerek yok! LiveJournal'daki son Vasya Pupkin'in blogunda daha fazla ziyaretçi var!!! Nefik yakalamak için burada
bazen ve çok sık olarak, minimum geri tepmelerle yürüyüşler yapılır, bu yüzden herkes zirveye çıkıp tutunmaya çalışır. ve bazen fiyat bir çömlek gibi gider, tam orada ... mirasınız sürmektir.
Yazımı daha dikkatli okumakta fayda var.
Eh, platformda her şey yolunda ... (muhtemelen)
düşünülecek bir şey var.
Eminim Nostradamus gibi bir kitap yazabilirsin))) Çünkü dediği gibi... Her sözünüz ihtiyacı olanı çıkarıyor)) ama tam olarak söylemek istediğinizin bu olduğu bir gerçek değil.. .Söyle bana aptallar ..Ne yapmalı))) Onlar da oturup Nostradamus kitabını inceliyorlar ve herkes her şeyi kendine göre yorumluyor))
Beni burada yasakladılar... ahmaklar))) Şey, sanırım onlar için işler iyi gidiyor... İnsanları sağa sola çevirebilirsin... Kontrol etmeye gittim. Ateşler yanıyor!!! Her şeyin ne kadar üzücü olduğunu hayal bile edemezdim!!!
İşte, kendiniz karar verin:
Burada yoruma gerek yok! LiveJournal'daki son Vasya Pupkin'in blogunda daha fazla ziyaretçi var!!! Nefik yakalamak için burada
Git git yoksa zekice sözlerinden bıktık))
böylece Eski ile birlikte kalacaksınız - biri peygamber ve biz bir dalkavuğuz - şarkı söylediler)))
ne kadar acınasısın
Yani ayda, hayal gücüm çok sıkıyken daha net bir yere yazmadım mı? Mutfağınızda 1,21'de 0,1 lot ile satın alırsınız, ardından 1,23, 1,25, 1,27'de ve 1,29'da 5 lot alırsınız. Daha cok anlat?
Bırakacağım. kiminle kalacaksınız beyler )))