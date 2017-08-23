FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 761

Yeni yorum
 
azfaraon :
Böyle görünüyorum ve burada en aptal ve hatta "aptal"ın yalnız benim olduğunu anlıyorum ..

Avara iyi bir ruh halinde değil (onunla olur).

Seni kimin durduracağını tahmin et?

 
new-rena :

Tabii ki ... Monoton hareket ve ben istiyorum - eğimli bir düz çizgi boyunca, değil mi?

TAMAM. Girişi bekliyoruz.

40'ın tamamı nedir?
 
azfaraon :
Böyle görünüyorum ve burada en aptal ve hatta "aptal"ın yalnız benim olduğunu anlıyorum ..
Parmaklarınızdaki trolleri sayın! - derecelendirmeye göre - iplikçik, büyücü, bit (ağaçkakan) ve adler - hepsi bu! Genelde görmezden gelmek için aktif önerdim!
 
Ishim :
40'ın tamamı nedir?
Eh, en az iki ... Soruşturma ile aşırıya bir ...
 
Ishim :
Parmaklarınızdaki trolleri sayın! - derecelendirmeye göre - iplikçik, büyücü, bit (ağaçkakan) ve adler - hepsi bu! Genelde görmezden gelmek için aktif önerdim!

İşim değil, bu imkansız. İyi değil.

Bak...

Garip harrier satıyor - kendi kendini imha etti.

Tolik lunya 1.28'e kadar satıyor - orada değil

Büyücü - 1.1080'de Yahudilerde mavi olana kadar döner - orada değil

Idler, Enka'yı satıyor - Chota ruhuna uygun değil

İşte "yaşlı adam"ın sonuçları ve adı...

Kimseye aldırmayın, tahmin gönderin.

[Silindi]  
new-rena :
İşim değil, bu imkansız. İyi değil.
Ne kadar haklı olduğunu düşünüyorum.Bu anlamda, diyelim ki tüm katılımcılara her zaman saygı duyuyorum ve karşılığında ne var?... Yani öyle görünüyor ki koca bir orospu çocuğu olmak zorundasın ve "sevilen" olacaksın. "
 
azfaraon :
Ne kadar haklı olduğunu düşünüyorum.Bu anlamda, diyelim ki tüm katılımcılara her zaman saygı duyuyorum ve karşılığında ne var?... Yani öyle görünüyor ki koca bir orospu çocuğu olmak zorundasın ve "sevilen" olacaksın. "
Yaşlılar itiraf etti. Zaman geçecek, yıldız hastalığı sönecek ve her şey yerli yerine oturacak.
 
Ishim :
Parmaklarınızdaki trolleri sayın! - derecelendirmeye göre - iplikçik, büyücü , bit (ağaçkakan) ve adler - hepsi bu! Genelde görmezden gelmek için aktif önerdim!
Lütfen beni affedin, Majesteleri.
bir daha yapmam)))
 
rena
Ay tahmini var mı?
Sadece ilgi dışı
Bazı analistlerin şimdiden 1.40 için tahminleri var

 
new-rena :

İşim değil, bu imkansız. İyi değil.

Bak...

Garip harrier satıyor - kendi kendini imha etti.

Tolik lunya 1.28'e kadar satıyor - orada değil

Büyücü - İbranice'de 1.1080'de maviye dönüş bekliyor - orada değil

Idler, Enka'yı satıyor - Chota ruhuyla değil

İşte "yaşlı adam"ın sonuçları ve adı...

Kimseye aldırmayın, tahminde bulunun.

Cidden ve uzun süre!
1...754755756757758759760761762763764765766767768...1996
Yeni yorum