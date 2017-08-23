FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 756
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, öz sermayeniz arttı, her zaman dengenin üzerine çıksa iyi olurdu, pekala, bu nadiren olasıdır.
Bu programda bu mümkün değil. Bu yüzden boyu kısa.
Öyleyse, ticaretin devam etmesi ve öz sermayenin ilk yenilemeden daha yüksek olması için bir anlığına çıkmanız gerekiyor ve böyle bir an gelmiş gibi görünse de, tebrikler!
evet, böyle çalışır. teşekkür etmek!
Ama bilmiyorum baykuş void OnTimer() modundaysa son zamanlarda bu modu beğendim, test cihazında test ediliyor mu olmuyor mu? bende çalışmıyor, tiklerin tutarsızlığıyla ilgili hatalar veriyor... Ayrı bir konu açmak istemiyorum çünkü keneler üzerinde çalışırken terminalin hata vermediğini deneysel olarak kontrol ettim.
sadece uygun konuda bir soru sorun.
Eski modayım, 4'ünde yazıyorum
sadece uygun konuda bir soru sorun.
Eski modayım, 4'ünde yazıyorum
Evet, dördünde neredeyse kimse yok, konu açmak o kadar da kritik değil, belki bununla karşılaşmışsınızdır diye düşündüm.
Ayrıca mql4'te yazıyorum, derleyicinin yeni baskısındaki zamanlayıcıyı beğendim. Kenelere bağlı olmamak uygundur, çünkü manuel olarak ticaret yaparken her şey istek üzerine işlenirse, programın neden bir onay beklemesi gerekiyor? zamanlayıcıda aynen böyle, 333 milisaniye koydum ve bu kadar)
Evet, dördünde neredeyse kimse yok, konu açmak o kadar da kritik değil, belki bununla karşılaşmışsınızdır diye düşündüm.
Ayrıca mql4'te yazıyorum, derleyicinin yeni baskısındaki zamanlayıcıyı beğendim.
Ve gün kapanışından sonra ay hala satın almak için yalvarıyor, tekrar test 1.32'den itibaren ancak 15 dakika içinde görülecek)
USDCAD BuyLimit 1.32075 SL 1.31535
AUDUSD Satış Limiti 0.70189 SL 0.70687
GBPUSD Satış Limiti 1.53897 SL 1.54114
USDCHF SellLimit 0.97843 SL 0.98224
TakeProfit x3x5 SL RM Mevduatın %1'i
PS Piyasanın oraya varıp varmayacağını bilmek bana düşmez, sadece O bilir!