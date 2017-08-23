FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 282

Ishim :
1.1020 - 1010 - 1015'i kapatmak daha iyidir.

pariteye inanmıyorum

dağlar ))

stranger :

Audi satmak için iyidir, çok fazla almayacağım)

çöp gazı ile dolu, gitmiyor ...

roket Calvados'u eklerdi...

 
stranger :

Attığınız gibi pirelere üç günlük satış)))

Doğrudan tüm gözler gözden kaçırılır, hepsi FSU'dur.

Audi satmak için iyidir, çok fazla almayacağım )

7260'dan satın almanıza yardımcı olacağım, mütevazı hedefler 0.75 + -


 
Spekul :

7260'dan satın almanıza yardımcı olacağım, mütevazı hedefler 0.75 + -


Oradan Pazartesi günü yardım etmek gerekliydi)

 
Lesorub :

çöp gazı ile dolu, gitmiyor ...

roket Calvados'u eklerdi...

Güneşli Kırım'dan Merhaba Tolyatti

ve burada bisiklete biniyoruz, yakıtın canı cehenneme)))

 
stranger :

Oradan Pazartesi günü yardım etmek gerekliydi)

Pazartesi yapamadım, dün yeni geldim, yeterli avro varken göreceğiz)))
 
Spekul :

Güneşli Kırım'dan Merhaba Togliatti

ve burada bisiklete biniyoruz , yakıtın canı cehenneme)))

daha fazla birikir, turistler kir gibi ...
 

biraz pound alabilir miyim? tr 1.5655

hayır izliyorum

 
Lesorub :
daha fazla birikir, turistler kir sever ...
o, deniz, güneş ve temiz hava, bir yat için para biriktirmek daha iyidir
 
Spekul :
o, deniz, güneş ve temiz hava, bir yat için para biriktirmek daha iyidir
bir hedef olurdu - gerisi başarmak için araçlar ...
