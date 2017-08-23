FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 577

Yeni yorum
 
https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-% D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0% BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
 
iIDLERr :
https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-% D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0% BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80

70'lerin sonlarında gümüş ve altında bir zirve vardı. 00'lardaki bu girişte altın ve gümüş yükseldi ama altın gümüşten daha iyi görünüyor, 70'lerin son zirvesine bile düşmedi.

70'lerde Hunter kardeşlerin gümüşü güçlü bir şekilde dağıttığı bir hikaye vardı.

 
Japon yeninin satıcıları nahoş bir şekilde şaşırtacağını, 125 hayal ediyor.
 
stranger :
Ben Japon yeninin satıcıları nahoş bir şekilde şaşırtacağını, 125 hayal ediyorum.

ve GS 130 altı aydan bir yıla kadar

 
forexman77 :

70'lerin sonlarında gümüş ve altında bir zirve vardı. 00'lardaki bu girişte altın ve gümüş yükseldi ama altın gümüşten daha iyi görünüyor, 70'lerin son zirvesine bile düşmedi.

70'lerde Hunter kardeşlerin gümüşü güçlü bir şekilde dağıttığı bir hikaye vardı.

Buffett'in daha önce gümüşün her zaman krizlerde çekildiğini söylediğini yazdı - ama şimdi bunu reddediyor

link bulmak zor

 
Zogman :

Buffett'in daha önce gümüşün her zaman krizlerde çekildiğini söylediğini yazdı - ama şimdi bunu reddediyor

link bulmak zor

Gümüşte talep açıkçası eskisi gibi olmayacak. Talebin azalması göz önüne alındığında, yeni bir teknoloji yoksa gümüşe ihtiyaç duyulacak.

Ancak bu sadece düşeceği anlamına gelmez.

 
1035 euroyu asla yarı yolda bırakmaz (30963 bok) ...
 

ve enka'ya tırmanmaya hiç gerek yok ...

 
stranger :
Japon yeninin satıcıları nahoş bir şekilde şaşırtacağını, 125 hayal ediyor.
ama dokunmayın. titreme - dur. merhaba zamanı geçti.
 
Lesorub :

ve enka'ya tırmanmaya hiç gerek yok ...

Eh, en azından anladım. Uzun süre yükseklerden tuzlamak gerekiyor, sadece Aidler çok erken girdi.

Traktör henüz gelmedi.

1...570571572573574575576577578579580581582583584...1996
Yeni yorum