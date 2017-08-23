FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 577
70'lerin sonlarında gümüş ve altında bir zirve vardı. 00'lardaki bu girişte altın ve gümüş yükseldi ama altın gümüşten daha iyi görünüyor, 70'lerin son zirvesine bile düşmedi.
70'lerde Hunter kardeşlerin gümüşü güçlü bir şekilde dağıttığı bir hikaye vardı.
Ben Japon yeninin satıcıları nahoş bir şekilde şaşırtacağını, 125 hayal ediyorum.
ve GS 130 altı aydan bir yıla kadar
Buffett'in daha önce gümüşün her zaman krizlerde çekildiğini söylediğini yazdı - ama şimdi bunu reddediyor
link bulmak zor
Gümüşte talep açıkçası eskisi gibi olmayacak. Talebin azalması göz önüne alındığında, yeni bir teknoloji yoksa gümüşe ihtiyaç duyulacak.
Ancak bu sadece düşeceği anlamına gelmez.
ve enka'ya tırmanmaya hiç gerek yok ...
Japon yeninin satıcıları nahoş bir şekilde şaşırtacağını, 125 hayal ediyor.
ve enka'ya tırmanmaya hiç gerek yok ...
Eh, en azından anladım. Uzun süre yükseklerden tuzlamak gerekiyor, sadece Aidler çok erken girdi.
Traktör henüz gelmedi.