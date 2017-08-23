FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 485

Zogman :

ve getiri oranı kabaca tahmin edilebilir mi?

kurşun...

S

V = ------ m/c;

t

stranger :
Rave. Bugün çok fazla olacaksa, o zaman anlamıyorum ...., hiçbir şey anlamıyorum))) Mutlu olurum 3220-30.
Bu yüzden USD/CAD'deki mevcut düşüşün geçici bir hareket olduğunu düşünüyorum ve 1.3060'tan (eğer verirlerse) 1.3330'a almaya çalışmak daha iyi...
 
Mümkün değil ve gerek yok, acelem yok)
 
azfaraon :
Bu yüzden USD/CAD'deki mevcut düşüşün geçici bir hareket olduğunu düşünüyorum ve 1.3060'tan (eğer verirlerse) 1.3330'a almaya çalışmak daha iyi...
Bence pancar çorbasında amcaların hareketlerini takip etmek ve onlara kötü bir şey yapmamak daha iyi, cezalandıracaklar)
 
saat 4 yönünde yapışır:

ve şef patlayacak ...

stranger :
Bence pancar çorbasında amcaların hareketlerini takip etmek ve onlara kötü bir şey yapmamak daha iyi, cezalandıracaklar)
Benim işim sadece beklemek, eylemlerime her zaman güvenirim ve sahada koşmuyorum .....
 
COT raporlarından, ticari olanların gümüş, altın, kivi, Kanada (vadeli) üzerinde uzun süre gittiği ve audi'ye de girdiği görülüyor.

Genel olarak, raporların nasıl çalıştığını görelim.

 
Bu bağlamda, sürekli olarak, birisinin nerede gol atıp neyi düşürdüğüne bakmak gerekir, zaman zaman oraya bakmak hiçbir şey vermez.
 
Bir şey açık değil, neden tüm para birimleri dolara karşı, Japon ve Kanada ise tam tersine dolar onlara atıfta bulunuyor? Vadeli işlemlerle karşılaştırmak sakıncalıdır)
 

işte şifa...


