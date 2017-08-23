FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 188
Oh, ve tartışmalarınız var. Bir sorunum var, birayı seviyorum, markete gidiyorum ve sadece karbonatlı eşek sidiği var, içmiyorum...
Rena, yanılıyorsun, her şeyi programlıyor ve sayıyorsun, ama gerçek veriler değil, bir tür soyut hesaplamalar xs)
Eidler o bilge yaşlı Yahudi ve traktörlerini hesap makinesinde de saymıyor)))
tomsk'a gel sana iyi bir bira ısmarlayayım! ))
Pekala, büyüme birden fazla mum olabilir, bu hiç gerekli değil, ancak prensipte yaklaşan kırmızı mum geri tepiyor.
Evet, her zirveden en yüksek geri dönüşün bir geri dönüşü var - peki, 30 pip. bu saçmalık.
"!!!! - O, senin gibi anlamayacaksın," - Yemek yememe gerek yok. (Kim Cho'yu anlamıyor - kendini düşün)
aksini kanıtla! (Oh, peki , sadece ekran görüntülerine ihtiyacınız yok ).
Gop deme!..... (ya da gopak dansı).
30 pip girişine ihtiyacım var. 30 piplik bir stop ile . (ve size de zarar vermez, 14 katlama 6 aya yayılır)
Neye ihtiyacın var? Pamm raporunu buraya sürükleyebilir misin?))))
Küçük ve aptalken böyle ticaret yaptım)))
Büyücü, neden HIS pamm öldü?)))
Değilse, 30'da ve 30'da durma ile ne olduğunu açıkça gösterin)))
En önemlisi, sekiz yılda yüzüncü kez 30 piplik bu hikayeyi zaten dinliyorum))))
Ve her şey her zamanki gibi bitiyor)
TP=SL=30pp. giriş m5'in zirvesindeyse, o zaman 30 pip. uzak, tabii ki, 25'i deneyebilirsiniz; 20... - Az önce TP ile eşitledim. İkinci aşama, örneğin siparişin% 80'i gibi kısmi bir kapatmadır - gerisi boo'dadır ve tp'yi geri iter.
TPx3 / SL - harika , sl - 10 puan. - hiçbir şey hakkında değil, 25'te 1'i işe yarayacak. Aslında, bu gün içi m1, m5 ticaretidir - istatistikler bir veya iki ay boyunca toplanır. Ayda 15 işleme kadar. iyi, üzerlerinde bir çift geyik.
İyi girişlere, ardından ayda birkaç girişe bakarsanız, m15'te işlem yapmak ay içinde çağrılabilir. (TP ve SL - sırasıyla daha fazla).
Bu ayrı bir konu! Hiç koymaya karar verirseniz durun - her zaman (sabit) girişten itibaren ve gürültüyü (TF'ye karşılık gelir) ve oynaklığı (ticaretinizin aralığı) dikkate alarak. Ve eğer sadece sola baktıysanız - düşük prelow'un altında .... - İşte bu! Seni yakaladılar! - durağa ulaşacak ve dönecek. (bana inanmıyorsanız bir bakın)
Yani kar stop'tan 3-5 kat daha fazla olmalıdır çünkü her giriş 50/50 olasılık eğilimindedir, eğer stop = puan olarak kar ise, DC tarafındaki matematiksel beklenti her zaman komisyon ve spread'den kaynaklanmaktadır. Dur = kârın neye yol açtığı Yusuf tarafından açıkça gösterilmiştir.