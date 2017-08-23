FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 741

Yeni yorum
 
new-rena :

Gazeteyi okudun mu?

Ve pound ve harrier bugün gitmeleri gereken yere ayak basacak)

5399'dan satılan pound, limit 5300...

harrier 3202 satın aldı, limit 3299...

 
Lesorub :

5399'dan satılan pound, limit 5300...

harrier 3202 satın aldı, limit 3299...

testere. Ben oraya gidiyorum (yön).
 

Sunmak:


 
Lesorub :

5399'dan satılan pound, limit 5300...

harrier 3202 satın aldı, limit 3299...

İşte pusu. Şimdiye kadar tam tersi.
 
Sergey Novokhatskiy :

Sunmak:


Küçük çizim. Neyle ilgili?
 
Sergey Novokhatskiy :

Sunmak:

Çok küçük. Bu ne?
 
vaz :
İşte pusu. Şimdiye kadar tam tersi.

hep böyle (benim için...)

kim iyiyse burada değil

 
new-rena :
Çok küçük. Bu ne?

yeni yıla kadar euro...

Eskiden böyleydi , resme tıkladım ve ekran büyüdü. Bugün çalışmıyor mu?

 
Sergey Novokhatskiy :
yeni yıldan önce euro

Kabul ediyorum

--- Eskiden böyleydi , resme tıkladım ve ekran büyüdü. Bugün çalışmıyor mu?

hayır, çalışmıyor.

 
Sergey Novokhatskiy :

yeni yıla kadar euro...

Eskiden böyleydi , resme tıkladım ve ekran büyüdü. Bugün çalışmıyor mu?

Herkes Noel hediyelerini sever. Alt nerede. Fiyatları göremiyor musunuz?
1...734735736737738739740741742743744745746747748...1996
Yeni yorum