FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 641
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
meta mn nerede yazıyor
Anladım.
peki ya büyükanne? anladım?
Petrol için endişeleniyorum. Evet, yarının Çin'i ne yapacağı belli değil. Menstrüasyon sadece hızlandırıcı olarak çalıştı. Biri kadının düzenini vermiş (kuzey gibi). Hızlı dönüş yok. Öyleyse geri dönelim ve tekrar asılalım. Avustralyalıya göre alışveriş yapma riskiniz var mı? 711 ile deneyeceğim. Denemek işkence değildir. ;)
Neden onun için endişeleniyorsun? 45.06'yı denize bıraktığından beri yedekte yenilmez bir 35.86 var (MN1)
Merhaba! Ve Windows geri döndü...
İyileşmeye giden uzun yol:
Hey!
Bu önleme için yararlıdır.
eski - yemek
Sen gençsin! Troller sonunda ezildi. Geri giyin)
Ve kim otomatik ticaretin zayıf olduğunu söyledi?
Tahminler - fırında sadece kendimize güveniyoruz. Ticaret yapalım, tüccarlar!
.43 siktir et ve benzinle ilgili hiçbir sorun olmayacak
mona deşifre?
pound eğilimi aşağı ve hacim 5775'te verildi, mevcut hacim 5690'da
5775, 5815'ten satışlar ???
ve satın almadan önce???
Tahminler - fırında sadece kendimize güveniyoruz. Ticaret yapalım, tüccarlar!
Genel olarak, falcılık hepsi ...
Oraya attılar, sonra attılar ... yani her yerde herkese fırlatıyorlar)) Ve atacaklar !!! Burada düşünmenize bile gerek yok - trend yükseliyor - "akıllı" olanlar tuz eklemeye başlıyor, trend düşüyor - satın alıyorlar ... pozlar kazanıyor ...
Aynı Oanda'da altın üzerinde mükemmel bir şekilde görülebilir - grafiksel olarak her şey orada ... rahatça:
Ve ne? Aşırı alım mı? Aşırı satıldı mı? Ya da henüz değil? Tahmin edelim? Akıllı olanların atılmayacağını kim söyledi? Kanadalıya attılar - kendileri gördüler ...
Onlarda yaz var... Sonbahar... Kış... Avustralya'da yaz... yetiş, yetiş!!! )))
Tüccarlar, yptel!!!
tahminler? doğru okuyor musun oraya mı bakıyorsun SOT, İncil? Tüf modası geçmiş!!! 8 yıl - dönem! Çok şey değişti!!!
Genel olarak, tahmin etmek her şeydir ...
Oraya attılar, sonra attılar ... yani her yerde herkese fırlatıyorlar)) Ve atacaklar !!! Burada düşünmenize bile gerek yok - trend yükseliyor - "akıllı" olanlar tuz eklemeye başlıyor, trend düşüyor - satın alıyorlar ... pozlar kazanıyor ...
Aynı Oanda'da altın üzerinde mükemmel bir şekilde görülebilir - grafiksel olarak her şey orada ... rahatça:
Ve ne? Aşırı alım mı? Aşırı satıldı mı? Ya da henüz değil? Tahmin edelim? Akıllı olanların atılmayacağını kim söyledi? Kanadalıya attılar - kendileri gördüler ...
Onlarda yaz var... Sonbahar... Kış... Avustralya'da yaz... yetiş, yetiş!!! )))
Tüccarlar, yptel!!!
İşte burada yanılıyorsunuz...
Süreç ters gidiyor. Önce satın alırlar ve ancak o zaman fiyat neredeyse anında düşer) Oanda'ya bakın.
Aylardır hedefini bekleyenler için, orada asılı kalanlar sadece kârsız asmalardır ...
% 100 - 80 tahminde dedikleri gibi - uğultu. Ve kalan% 20, gözlemciler topluluğunda size katıldı)))