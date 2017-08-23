FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 364

3081, TP3045'ten diğer girişler...

hoşa dokunmak isteyenler için:


 
1.0994 - geçecekler mi? )

 
stranger :
Gannalist, bence, denildiği gibi, artık bende yok.
Teşekkürler, bakacağız...
iyi seviye, oldu ((

hadi bir sonraki 1.3280'e gidelim

 
Владимир Жириновский :
1.0994 - geçecekler mi? )

k10910
 
pako :

iyi seviye, oldu ((

hadi bir sonraki 1.3280'e gidelim

Tamamen katılıyorum, önceki sayfadaki ekran onaylıyor.

Şimdilik, iki haftalığına tatile çıktım.

Tüm kazançlar...

 
kadyupiyushka'dan ushtushka istiyorum ...
 
Lesorub :
Kadyupiyushka'da ushtushka istiyorum ...

Ushtushka bir gün sizin için böyle bir "ticaret" ile yapılacak, tereddüt etmeyin.

Buraya -%100 getirecek misin?

