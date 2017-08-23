FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 479

Yeni yorum
 
azfaraon :
Hikayeye bak .... Fikrimi uzun zaman önce söyledim .. Ve bekliyorum ...

Neden senin hikayelerine ihtiyacım var?

 
stranger :
Sopalar sana ne fısıldadı, yaşlı ozan? Tuz Kanadalı mı yoksa henüz olgunlaşmamış mı?
[Silindi]  
stranger :

Neden senin hikayelerine ihtiyacım var?

O zaman neden soruyorsun?))) Peki, tıpkı "1001 gece" deki padişah gibisin ... Her gün yeni bir hikaye istiyorsun)))
 
azfaraon :
O zaman neden soruyorsun?))) Peki, tıpkı "1001 gece" deki padişah gibisin ... Her gün yeni bir hikaye istiyorsun)))

Hayır, yine anlamadım, her gün aşağı yukarı çok fazla hikaye anlatan sensin, bu yüzden onları takip edecek zamanım yok)))

Peki, çubuklarla mı yoksa Noel ağaçlarıyla mı işlem yapıyorsunuz, günlük grafiği açın, çubuklarınızı orada bulun ve şarj edin)

 
Teacher :
Sopalar sana ne fısıldadı, yaşlı ozan? Tuz Kanadalı mı yoksa henüz olgunlaşmamış mı?

Vasya, biraz dinlen, sivrisinek kalıntılarını zorlama, zararlı, dokhtur yemin edecek...

Sonra Barabashkin gelecek ve seni böyle yaptığımı söyleyecek, yine suçlayacağım ... İsminde?

 
Cuma gününün "iyi alım" poundunu kapattı. Neyse ki, iyi insanlar beni ikna etti. Şimdiye kadar Kanada doları satın alma fikrine katılmayacağım. Güneye yarım kalmış bir yolculuk hissi.
[Silindi]  
vaz :
Cuma gününün "iyi alım" poundunu kapattı. Neyse ki, iyi insanlar beni ikna etti. Şimdiye kadar, Kanada doları satın alma fikrine katılmayacağım. Güneye yarım kalmış bir yolculuk hissi.
Yani petrolle bağlantılı, petrol düştü - USDCAD yükseldi ve dip henüz petrolde görünmüyor, 30'a kadar düşebilir. Bu arada Rublesi de aynı sebepten dolayı merhaba.
 

Euro'ya tuz eklemek gerektiğini düşünüyorum - argümantasyon korelasyonu - her şey zaten dolara düştü - sterlin yen şefi audi kiwi - euro direnemez,

telin aynı fikirde olmamasına izin verin, ancak çoğu zaman işe yarar (her zaman değil)

örneğin, sadece çalıştı - audi düştü - kivi 20 dakika sonra düştü

tuzlu euro gümüş ve pound

 
Zogman :

Euro'ya tuz eklemek gerektiğini düşünüyorum - argümantasyon korelasyonu - her şey zaten dolara düştü - sterlin yen şefi audi kiwi - euro direnemez,

telin aynı fikirde olmamasına izin verin, ancak çoğu zaman işe yarar (her zaman değil)

örneğin, sadece çalıştı - audi düştü - kivi 20 dakika sonra düştü

tuzlu euro gümüş ve pound

Evet, istediğinizi yapabilirsiniz, bir dolara satışlar görürsem ve 96'ya düştüğünü bilirsem ve oraya bakarsam rüzgara karşıyım, hayır, hayır)))

Pekala, sterlin dediği gibi 5350-5300 düşecek, öyleyse neden bunun için bir yere kaçalım?)

 

http://www.forexpf.ru/news/2015/08/10/axop-societe-generale-o-tom-chto-pokupaet-i-prodaet-fx-quant-fund.html

Societe Generale'deki para birimi stratejistleri, otomatik ticaret sistemi tarafından yönetilen FX Quant Fund için haftalık para birimi konumlandırma verilerini güncelledi.

Sistemimiz dolar üzerinde uzun süre kaldı ve loonie ve yen üzerindeki açık pozisyonları artırdı. En büyük "uzunlar" Amerikan, İngiliz ve Avustralya para birimleridir, en büyük "şortlar" Kanada, Japon Yeni Zelanda ve Tayvanlıdır. Momentum ve getiri farkı açısından dolar/yen ve dolar/loonie satın almak en umut verici görünüyor.

Duyarlılık göstergemiz risk karşıtı bölgede kalmaya devam ediyor. Sistem "taşıma ticareti" stratejisi konusunda çok temkinli. Şu anda, G10 para birimleri ve Asya para birimleriyle yapılan bu tür işlemler, izin verilen maksimum fon miktarının sırasıyla %30 ve %50'sini içermektedir. Yüksek getirili gelişen piyasa para birimlerinde uzun pozisyon açılmadı.   Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri

FOREXPF.RU :: - новости и аналитика. Комментарии дня от брокеров. Обзор фондового и валютного рынка
FOREXPF.RU :: - новости и аналитика. Комментарии дня от брокеров. Обзор фондового и валютного рынка
  • ProfinanceService, Inc
  • www.forexpf.ru
Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы.
1...472473474475476477478479480481482483484485486...1996
Yeni yorum