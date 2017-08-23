FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 978
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte korkak geliyor.
ama Suriye'de her şey değişmiyor ...
Janet Moskova saatiyle 22.00'de havlıyor ve Eurobears'ın yazarı...
Ne diyeceğini biliyor musun?
Biri bugünkü poundun resmini gösterebilir mi? 1526'yı anlamadım, değil mi? Sonra başka bir forumda bunun işe yaradığını okudum, programlarından şüphe ettiler.
çok Garip gösterdi ...
Evet gördüm... Az önce forumda okudum 1526 seviyesini anlamadım, yokmuş gibi ama daha önce baktım, orda değilmiş, anlamadım' O zaman bir şey anlama, tamam. Asgari tutarınızın altına mı düşeceğiz?