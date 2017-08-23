FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 380

Yeni yorum
 
new-rena :
gizli + photoshop)
kendine göre davranırsan! sohbete yönlendirileceksiniz! Ve orada! ve hindistancevizi var, muz var - Chunga changa! (ve resimler olacak)
 
.
 
new-rena :
Ücretsiz izleme bir striptizdir. Ücretli, yüksek frekanslı ticarettir (piping). İkisi de hoş karşılanmıyor, anladın mı?

Her şeyin kapalı olmasına izin verin, geçmiş, siparişler, hisse senedi grafiği, düşüş ve işlem sayısı ile ilgileniyorum...

Diyelim ki: Sohbete katılmadan önce erikler vardı ama şimdi, sohbette 2 ay kaldıktan sonra sadece +++... Ve izleyerek gösteriniz...

Bunu gördüğümde haftada 5 dolar pişman olmayacağım...

 
Dmitry Chepik :
Ve klon değil gerçek biri izleme gösterebilir mi? İzleme, saçmalık değil...

Taşınmayacağım, örneğin, freeloader yatırımcılar, bir öğrenci ve şöhret benim için gerekli değil, neden orada bir şeyi izleyeyim?)))

İzleme her zaman ondan bir şeyler elde etmek amacıyla yapılır, ama aynen öyle...

 
Ishim :
kendine göre davranırsan! sohbete yönlendirileceksiniz! Ve orada! ve hindistancevizi var, muz var - Chunga changa! (ve resimler olacak)
Ve ben, Sen, adamın durumu hesabından paylaştığına inanıyorum, çünkü Efsaneyi biliyorum)))
 
Ishim :
kendine göre davranırsan! sohbete yönlendirileceksiniz! Ve orada! ve hindistancevizi var, muz var - Chunga changa! (ve resimler olacak)
evet, yeterince var. Chungi-Changi olmadığı sürece)
 
Dmitry Chepik :

Her şeyin kapalı olmasına izin verin, geçmiş, siparişler, hisse senedi grafiği, düşüş ve işlem sayısı ile ilgileniyorum...

Diyelim ki: Sohbete katılmadan önce erikler vardı ama şimdi, sohbette 2 ay kaldıktan sonra sadece +++... Ve izleyerek gösteriniz...

Bunu gördüğümde haftada 5 dolar pişman olmayacağım...

ona kişisel olarak yaz ve kabul et
 
stranger :
Ve ben, Sen, adamın durumu hesabından paylaştığına inanıyorum, çünkü Efsaneyi biliyorum)))
durumda tüm kapalı anlaşmalar olumlu )))) (dalga tükenmesi)
 
Dmitry Chepik :

Her şeyin kapalı olmasına izin verin, geçmiş, siparişler, hisse senedi grafiği, düşüş ve işlem sayısı ile ilgileniyorum...

Diyelim ki: Sohbete katılmadan önce erikler vardı ama şimdi, sohbette 2 ay kaldıktan sonra sadece +++... Ve izleyerek gösteriniz...

İşte o zaman bunu görünce haftada 5 dolar pişman olmayacağım...

 
stranger :

Taşınmayacağım, örneğin, freeloader yatırımcılar, bir öğrenci ve şöhret benim için gerekli değil, neden orada bir şeyi izleyeyim?)))

İzleme her zaman ondan bir şeyler elde etmek amacıyla yapılır, ama aynen öyle...

Ve sadece, izlemeden, ancak yalnızca gerçek sonrası kupürlere sahip olduklarında, buna ne denir? Bana öde ve parayı boşaltmana yardım edeyim)))

Bir chatlan sızdırırsa bunu asla kimseye itiraf etmez. Daha açık olarak, forumda ... Çünkü enayi olarak bilinecek, kendisi hiçbir şey elde etmedi ve hatta para sızdırdı)))

1...373374375376377378379380381382383384385386387...1996
Yeni yorum