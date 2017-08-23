FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 772

new-rena :

Sadece beni yanlış anladılar.

En iyisi değil demek istedim.

Kendisi de aynı yöntemleri kullandı, ama babosy vakadan vakaya akım akıttı.

ATS için - bu genellikle boş bir alıştırmadır. Sinyalin tetiklendiği bir yer bulacaklar (özellikle bir geri dönüş - bir satış alış olarak değiştirildiğinde veya tam tersi olduğunda) ve bir dizi emir üretilecek... Bunu önleme girişimleri genellikle kârın azalmasıyla sonuçlanır. ve kayıp artışı.

Alınmayın ve başkasının aptallığını kafanıza takmayın .................

Ben hep manuel araçlardan bahsediyorum.....


 
costy_ :

peki, soğuk nükleer, bunu anlıyorum, ama dünyanın dönüşü ))

çevirmek kulağa daha parlak gelir))

Hayır ... termonükleerden bahsediyorum. Fransa'da Tokomak vs. Bunu hiçbir şekilde yapamıyorlar... Süreleri 20'ye kaydırıldığını yazıyorlar.

Soğuk füzyon xs gelince ... hatta büyük şüpheler. Burulma pahasına))) evet ... ama Sensei yine de baştan çıkarılacak)))

Roman Busarov :

merhaba millet, burada yeni ne var??? =)

Hey!!! Tahminleri yönet))
 

buraya çarptığı gece için ek

mucitler...

 
new-rena :
Hey!!! Tahminleri yönet))
pis süpürge...
 
Vadens :

Rena bir keresinde grafikteki çizgilerin hizalanmasının boş olduğunu söyledi.

Çizelgelerim de sıralı - mavi noktalı çizgilerden chifir satmak istedim, ancak korkarım salıncak kırılmayacak:

........... korkular doğrulanırken.

Hattın çizgisi farklı... Gunn, bu tür hatlarda yatlı uçaklar satın aldı ve Renchik, uçaklarla övünmeyen bir şey değil ... muhtemelen mütevazı. Burada Chita doğrudan rapor verecek - ambarda düveler ile yatta yaşıyor. Ama bu ayrı bir klinik vaka...
 
Nestradamus :
Hattın çizgisi farklı... Gunn, bu tür hatlarda yatlı uçaklar satın aldı ve Renchik, uçaklarla övünmeyen bir şey değil ... muhtemelen mütevazı. Burada Chita doğrudan rapor verecek - ambarda düveler ile yatta yaşıyor. Ama bu ayrı bir klinik vaka...
Evet, övünecek bir şeyim yok. Çıplak ayakla dedikleri gibi.
 
Lesorub :
pis süpürge...
Çiz, merak etme. Her neyse, burada, herkes birlikte hararetli bir şekilde tartışırken, tahmin etmek daha iyiydi.
 
Ishim :
ve forex hareketinden ve (sınıflandırılmış) alacakları her şeyden!

Kanopi ... üçüncü zirve planlandı)))


 
Firavun, bugün için Euroena çizin...
