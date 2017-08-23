FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 688

Vizard_ :
çipe bakarsan ne olur?
 
 
Şapka yiyen, kadov mahsulünü topla - fazla olgunlaşacak ... Ve kangayı al
 
costy_ :
Burada ne çizeceğinizi bilmiyorsunuz .... Zaten üçüncü gün uyuyorum ...
 
yarın herkesin uyanacağı oranda ... (veya tamamen uykuya dalar)
 
Alexander Laur :
Numara. Partileri marjla hizaladım.
Anladım, deneyelim...
 
Lesorub :
yarın herkesin uyanacağı oranda ... (veya tamamen uykuya dalar)

iyidir)

Forumdaki Ato insanları şimdiden ses sinyallerine geçmeye başladı)))

Şapkacı gitti. Kurutulmuş fidelerin üzerinde dönüyor
 

İyi tamam...

 
Lesorub :

İyi tamam...

ve bu doğru
