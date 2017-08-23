FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 123

new-rena :
Strenzh, sakin ol, neden kaynıyorsun, gerçek için olanı kabul et, körler için değil. Genelde dün cephede tamamen sakindim, sanki sinyal yokmuş gibi... Şu anda, genel olarak dünkü günün açılışına döndük...
Beyler, kör olsun ya da olmasın, ticarette benim teolojide anladığım gibi anlarsınız, bu yüzden hiçbir şey hakkında yorum yapmaya gerek yok.
 

Merhaba, Beyler, forum kullanıcıları, tüccarlar ve diğer herkes) Yakın gelecek için bir ticaret planı paylaşıyorum. Yapıcı eleştirilere açığız.Fiyatlar forex için belirtilecektir.

1 avro

kısa 1.0965 sl 1.0976 (spread dahil 1p)

uzun (küçük) 1.0923 sl 1.0915

uzun 1.0875 sl 1.085

2.lb

kısa 1.564 sl 1.5665

uzun 1.5580 sl 1.5570

uzun 1.5540 sl 1.5520


Bence ekran görüntüsü almaya değmez, grafikler herkesin gözü önünde)

 
Ekranları şimdiden kapatın. Bu yüzden daha net olacak!
 
Speculator :
1 pound = 0.45 kg.

euro aynı

PS grafikteki fiyatlar forex değildir. biraz farklılar

 
stranger :
Berrak biber) Bunlar mevcut tanrılar ve bazıları ay ile savaşa girme zamanının geldiğini biliyor, çok para var, yazık değil. Şahsen bu etkinlikle şubat ayını geçiyorum.

Elbette mümkün, ancak olası değil. Bir kriz vardı, ama şimdi? Kısacası, gözlemleyelim, bizim için ilginç oldu. //40 osuruk sola doğru...

Ne kadar süredir kırıldığına dair bir önceki zirveye bakın.... Burada tam büyümede pip alabilirsiniz...


 
Ve euro için? Rica ederim!
 
new-rena :

Speculator :
new-rena :
Kettlebell arz ve talep dengesidir
 
Speculator :
Bu durumda demek istiyorsun - pazar anlayışı için değil, yani. dudes ve dudes olmayanlar arasında?

)

