stranger :
Hocam korkutmayın gençleri çoğu sizi tanımıyor euro satışlarından kar bekliyorlar)) )
lira alımları...
 
stranger :
Uzun zaman önce şefe taşındım)))
 
artikul :
Mdya))) Ve burada her şey hala)))
Böylece Makale kendini yukarı çekti ... Bütün çete sulama kutusu gidiyor)))
Margot'u bekliyorum...
 
Sen... Dün konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Saate bak. Kız arkadaşımız dürüst bir sürtük çıktı ve ikinci seçimi verdi.
İşte burada kısaltmak gerekliydi. +'daysa ne kadar zaman olduğunu görüyorsun ve boo defol. Burası güvenli bir yer. Güvenli yerler aranıyor...
Donma olmayın))) Sıkmayın ... ve tomurcuktaki geyiği söndürün)))
 
Usta!

Başka bir hediye. Bugünden itibaren... rengi kendiniz seçebilirsiniz)))


 
Vizard_ :
dağlarda bir mağarada
 
stranger :
İyi değil, OH raporu, elbette, dün ... pz_ets gösterdi))) Rapor ... -32 + 24)))) Burns)))) Mlyn, ama O'na boyun eğmeyi unuttum .... Sensei! Eğiliyorum)))


 

Sevgili Öğretmenim.

 



Herkese selamlar) euro'da kısa vadeli kısa bir duraklama ile olgunlaştı

Dmitry Chepik :


Hedef 1.0650 olan aşağı yönlü bir dalga var ve içeride olan şey, çoğunlukla, haftalık gürültü... Daha da gürültü...

Dalgalar görmüyorum... Bir dolarda (hafta) W gibi görünüyor... xs zamanında 100'ün altında veya daha da yüksek bir çıkışla. Resim çok güzel... Çok beğendim...
