Zogman :

Buffett'in daha önce gümüşün her zaman krizlerde çekildiğini söylediğini yazdı - ama şimdi bunu reddediyor

link bulmak zor

nafik BAFET, Avara ne zaman müsait?
 
forexman77 :

Gümüşte talep açıkçası eskisi gibi olmayacak. Talebin azalması göz önüne alındığında, yeni bir teknoloji yoksa gümüşe ihtiyaç duyulacak.

Ancak bu sadece düşeceği anlamına gelmez.

Ne yazdın? anladın mı?
 
stranger :

Eh , en azından anladım.

Neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyorum...

 
stranger :

Eh, en azından anladım. Uzun süre yükseklerden tuzlamak gerekiyor, sadece Aidler çok erken girdi.

Traktör henüz gelmedi.

Hemen yazdım: bir yıl boyunca. olmaz. Eh, takas yorucu, ama amaç bir şey .... Uh-huh.
 
iIDLERr :
Hemen yazdım: bir yıl boyunca. ha olmaz. Eh, takas yorucu, ama amaç bir şey .... Uh-huh.
Ve traktör?
 
iIDLERr :
Ne yazdın? anladın mı?

Çözmeye çalışacağım) Eskiden fotoğrafçılıkta gümüş kullanılırdı, şimdi de pillerde bunu söylüyorsunuz. Artık sanayinin bu sektöründe gümüşe talep olmayacak.

Yani 70'lerde gümüşte olan ralli 2000'li yıllardan daha güçlü. Çünkü talep düştü. Karşılaştırma için altın ve gümüş çizelgeleri verdi.

Gümüş kullanan bir ürün oluşturulursa talep artabilir. Gümüş kasalı bir dizüstü bilgisayar olduğunu asla bilemezsiniz)

Belirsiz mi?

 
Evet, bir pazarlamacı. Her iki yönde de scalper'ları geri almak denir.
 

1030-1035 her şey yerinde kaldı, altta boş, üstte boş...

TP1095 şu ana kadarki duruma göre

 
Bugün şok. "Deneyimli" bir yöneticinin rehberliğinde bir ev arkadaşı, EUR/USD paritesi için 33 ton yeşillik sızdırdı. Yeni bir araba ve bir direk almak daha güzel.
 
forexman77 :

Tarımla mı ilgili, yoksa pazarla ilgili spekülasyonlarla mı ilgili?
