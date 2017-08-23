FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 578
Buffett'in daha önce gümüşün her zaman krizlerde çekildiğini söylediğini yazdı - ama şimdi bunu reddediyor
link bulmak zor
Gümüşte talep açıkçası eskisi gibi olmayacak. Talebin azalması göz önüne alındığında, yeni bir teknoloji yoksa gümüşe ihtiyaç duyulacak.
Ancak bu sadece düşeceği anlamına gelmez.
Eh , en azından anladım.
Neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyorum...
Eh, en azından anladım. Uzun süre yükseklerden tuzlamak gerekiyor, sadece Aidler çok erken girdi.
Traktör henüz gelmedi.
Hemen yazdım: bir yıl boyunca. ha olmaz. Eh, takas yorucu, ama amaç bir şey .... Uh-huh.
Ne yazdın? anladın mı?
Çözmeye çalışacağım) Eskiden fotoğrafçılıkta gümüş kullanılırdı, şimdi de pillerde bunu söylüyorsunuz. Artık sanayinin bu sektöründe gümüşe talep olmayacak.
Yani 70'lerde gümüşte olan ralli 2000'li yıllardan daha güçlü. Çünkü talep düştü. Karşılaştırma için altın ve gümüş çizelgeleri verdi.
Gümüş kullanan bir ürün oluşturulursa talep artabilir. Gümüş kasalı bir dizüstü bilgisayar olduğunu asla bilemezsiniz)
Belirsiz mi?
1030-1035 her şey yerinde kaldı, altta boş, üstte boş...
TP1095 şu ana kadarki duruma göre
