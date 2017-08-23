FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 559
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
pounder ne yapacak?
şu anda, 5618 seviyesinde mi?
Hiç bir şey.
5688 Limite bakıyorum...
evra 1122'den 1060'a..
Opsiyon primlerinin spreadi nedir?
ne demek istiyor?
ps
yani cevap vermediniz - burada bir akıllı düşünce örneği buldunuz mu - diyelim ki, son altı ayda?
5688 Limite bakıyorum...
1122 ila 1060 avro arası..
yabancı
euro 1.060'a düşerse
poundun 1.5688'e yükselmesi pek olası değil
Opsiyon primlerinin spreadi nedir?
ne demek istiyor?
ps
yani cevap vermediniz - burada bir akıllı düşünce örneği buldunuz mu - diyelim ki, son altı ayda?
Çıldırdım: Aritmetik hakkında 10 sayfa saçmalık .... en azından biri yayılma hakkında söylerdi. ve takas.
Aritmetik neden işinize yaramıyor? istikrar bir ustalık göstergesidir....
Tabii oradaki topta radyanları dereceye çevirdim ama biraz da kendin olsun....
buradan bilgi (kopyala-yapıştır):
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/17/axtz-scotiabank-obem-chistogo-spekulyativnogo-longa-po-dollaru-dostig-svezhego-maksim.html
Scotiabank:
En son CFTC verilerinden de anlaşılacağı gibi, 11 Ağustos'a kadar olan haftada, dolardaki net uzun spekülatif pozisyon hacmi, Nisan ayından bu yana rekor bir değer olan 40 milyar dolara ulaştı. Tüm para birimleri ABD'ye karşı satılmaya devam ediyor ve ayılar en heveslileri euro ve yen'de , burada toplam "uzun" doların %65'i yoğunlaşıyor. Net açıklar 0,5 milyar dolar artarak 15,9 milyar dolar ile euro en çok işlem gören para birimi olmaya devam ediyor. Piyasaya, hem boğaları hem de ayıları pozisyon kesmeye sevk eden belirsizlik hakim. Pound'daki durum tarafsız kalıyor: net "kısa"nın hacmi 0,4 milyar dolar artarak 1 milyar dolara ulaştı. Daha büyük resme bakıldığında, İngiliz para birimi üzerindeki hakim spekülatif düşüş hissi kayboluyor. Net açık yen hacmi art arda dördüncü hafta yükseldi (+2,5 milyar$) ve bu eğilimin arkasındaki ana itici güç piyasaya yeni ayıların girmesidir (yaklaşık. ProFinance.ru : uzun pozisyonları kapatmamak, çünkü misal). Lonie'deki net "kısa" paranın hacmi Mart 2014'ten bu yana maksimum değerine ulaştı (+0,3 milyar ila 5,1 milyar dolar). Ancak bize göre, burada her şey o kadar da kötü değil, çünkü net pozisyondaki değişiklik, daha önce açık olan pozisyonların tasfiyesinden kaynaklanıyor ve bu, Kanada para biriminin 11 ay sonra kâr etmeye başlamasının öncü sinyalidir. onun düşüşü. Avustralyalı için resim aynı kaldı: hiçbir değişiklik olmadı ve net "kısa" hacmi 3,7 milyar dolar. Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri
Evet, 25 yıldır her şey yolunda gidiyor. insanlar doğar, sosyalleşir ve kendilerini aptal olarak görmezlerdi. bitmiş - akıllı. Politeknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra oğluma eziyet ettim: ef vuruşu eşittir ef'i çözün. cevabı biliyordu, ama zihnin değişkenlerini eklemediler.
24 yıl)
http://rutube.ru/video/1977fc242642599c68f0f87024a60eda/
yabancı
euro 1.060'a düşerse
poundun 1.5688'e yükselmesi pek olası değil
Bağırırım ve yanıt olarak sessizlik ...