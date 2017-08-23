FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 608

Ve yatta yüzen Cheburashka nerede?
 
Roman Busarov :
tamam millet ... pazar günü sıcacık Türkiye'ye atıyorum yoksa burası soğuk .... =)
 
Bu yıl Afrika sigara içiyor, Türkiye gibi değil)))
 
stranger :
Türkiye'de her şey süper.. Görünür bir düşüş yok. Yeşil otellerin fiyatları düştü, iyi olanlar tamamen tıkandı. Tavsiye etmek.
 
vaz :
Köyüme hiçbir şey düşmez)
 
stranger :
Hava soğuk ve deniz uzakta.)
 
Shaw, çocuklar, euro ve pound satışları çok sıkı değil mi?)))
 
vaz :
zaten soğuk istiyorum
 

Kahretsin, bugün bile Kanadalıların haberlere devam edeceğini düşündüm.

Zaten ileri geri seğirmekten bıktım

 
stranger :
yani bisiklet, düşecek...
