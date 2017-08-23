FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 608
tamam millet ... pazar günü sıcacık Türkiye'ye atıyorum yoksa burası soğuk .... =)
Bu yıl Afrika sigara içiyor, Türkiye gibi değil)))
Türkiye'de her şey süper.. Herhangi bir durgunluk görünmüyor . Yeşil otellerin fiyatları düştü, iyi olanlar tamamen tıkandı. Tavsiye etmek.
Köyüme hiçbir şey düşmez)
Hava soğuk ve deniz uzakta.)
Kahretsin, bugün bile Kanadalıların haberlere devam edeceğini düşündüm.
Zaten ileri geri seğirmekten bıktım
Köyümde hiçbir şey düşmez)