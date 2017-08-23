FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 552
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
“Fiyatın nereye gideceği umurumda değil” ve “ sisteminiz bugün çalışıyor, yarın duracak ” ifadelerine bakılırsa, küçüklerin olmadığını düşünüyorum.
Locky, Locky değil... riskten korunma... tüm profesyonel yatırımcılar bunu bir şekilde kullanır.
dün 300 yaptım, yarın sızdırdım ... tehlikeli ...))
buna deneyim denir
Duydum, yüzdüm, biliyorum, ne kadar çok paran varsa, o kadar tecrüben var, bunu da bir kereden fazla duydum.
Ama bu hiçbir şeyle ilgili değil, durumda bir şey var mı?)
Bir ticaret sistemim yok, kararlar gerçek ticaret verilerine göre verilir
Duydum, yüzdüm, biliyorum, ne kadar çok paran varsa, o kadar çok tecrüben var, bunu da bir kereden fazla duydum.
Ama bu hiçbir şeyle ilgili değil, durumda bir şey var mı?)
Neden iş üzerindesin? Yoksa Kâse'yi henüz bulamadı mı?
haberleri okursun sağırsan devam et
bu ne?
Sadece ne zaman ve hangi stratejiyi uygulayacağımı bilmek için bir ekonomik takvime ihtiyacım var.
Ve sana entot takvimi ne veriyor? Haberlerde oynamayacaksın - 50/50. Artı, Eski Bir'i dinlerseniz, o zaman haberler nihayet hiçbir şekilde etkilenmiyor ...))
Haberlerdeki göstergelere bakmıyorum ve ticaret yapmıyorum.
Örneğin, dolar veya İlaç dışı faiz oranı bir gevezeliktir, orada bir trend stratejisi arzu edilir, vb.
Haberlerdeki göstergelere bakmıyorum ve ticaret yapmıyorum.
Örneğin, dolar veya İlaç dışı faiz oranı bir gevezeliktir, orada bir trend stratejisi arzu edilir, vb.