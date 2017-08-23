FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 478

Yeni yorum
 
azfaraon :
Neden çarpıtıyorsun, sadece bir takma ad diğeriyle karıştırıldığında bir fark olduğunu gösterdim ...
Hmmm ... zor bir vaka.
 
stranger :
Çubuklar pound hakkında ne diyor?)
Çubuklarla konuşmayı sever misin?
 
azfaraon :
Ve neden buna ihtiyacın var .... Daha sonra “çıplak bir ganimetle koştuğumuzu söylemek istemiyorum”))) Şahsen benim için yazdığım her şey işe yaramasına rağmen ..
Öyleyse, yıldızlara göre ticaret yapsanız bile, neden her gün etrafta koşuşturup pozisyon arıyorsunuz? İşlem sayısından kâr artmaz. Sana her zaman söylediğim şey bu.
 
Teacher :
Çubuklarla konuşmayı sever misin?

Hayır, sen))) Dyatlov nasıl sevdiğimden korkuyor ....

 

O bir ağaçkakan değil.

Sanırım bu bir tavuk kostümü. Görünüşe göre, anaokulunda bir hediye olarak, hala çıkaramıyor. Vrivyk, şek.

 
Bicus :

O bir ağaçkakan değil.

Sanırım bu bir tavuk kostümü. Görünüşe göre, anaokulunda bir hediye olarak, hala çıkaramıyor. Vrivyk, şek.

Bu kadar sert olma, o hasta
[Silindi]  
stranger :
Öyleyse, yıldızlara göre ticaret yapsanız bile, neden her gün etrafta koşuşturup pozisyon arıyorsunuz? İşlem sayısından kâr artmaz. Sana her zaman söylediğim şey bu.
Harika .. Birisi beyninize bir şey dikte mi ediyor?)))) Siz de bilgiyi kullanarak sonuçlar çıkarıyorsunuz .... Herkesin kendi bilgisi var ... Biri muhtemelen tümdengelim yöntemini kullanıyor ... Hatta yöntem bir sonuç veriyorsa kullanan kişi, yöntemin yaşam hakkına sahip olduğu anlamına gelir...
 
stranger :

Hayır, sen))) Dyatlov nasıl sevdiğimden korkuyor ....

Ağaçkakanların korkusu yoktur. Tek sevdiğin sopa konuşmak. Ivashka'm seni bekliyordu
 
azfaraon :
Harika .. Birisi beyninize bir şey dikte mi ediyor?)))) Siz de bilgiyi kullanarak sonuçlar çıkarıyorsunuz .... Herkesin kendi bilgisi var ... Biri muhtemelen tümdengelim yöntemini kullanıyor ... Hatta yöntem bir sonuç veriyorsa kullanan kişi, yöntemin yaşam hakkına sahip olduğu anlamına gelir...

Yine Kiev'deki amca hakkında.

Yöntemden bahsetmiyorum, ama opus'umdaki maceralar için her gün sahada olduğu gerçeği hakkında.

[Silindi]  
stranger :

Yine Kiev'deki amca hakkında.

Yöntemden bahsetmiyorum, ama opus'umdaki maceralar için her gün sahada olduğu gerçeği hakkında.

Hikayeye bak .... Fikrimi uzun zaman önce söyledim .. Ve bekliyorum ...
1...471472473474475476477478479480481482483484485...1996
Yeni yorum