FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 478
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden çarpıtıyorsun, sadece bir takma ad diğeriyle karıştırıldığında bir fark olduğunu gösterdim ...
Çubuklar pound hakkında ne diyor?)
Ve neden buna ihtiyacın var .... Daha sonra “çıplak bir ganimetle koştuğumuzu söylemek istemiyorum”))) Şahsen benim için yazdığım her şey işe yaramasına rağmen ..
Çubuklarla konuşmayı sever misin?
Hayır, sen))) Dyatlov nasıl sevdiğimden korkuyor ....
O bir ağaçkakan değil.
Sanırım bu bir tavuk kostümü. Görünüşe göre, anaokulunda bir hediye olarak, hala çıkaramıyor. Vrivyk, şek.
O bir ağaçkakan değil.
Sanırım bu bir tavuk kostümü. Görünüşe göre, anaokulunda bir hediye olarak, hala çıkaramıyor. Vrivyk, şek.
Öyleyse, yıldızlara göre ticaret yapsanız bile, neden her gün etrafta koşuşturup pozisyon arıyorsunuz? İşlem sayısından kâr artmaz. Sana her zaman söylediğim şey bu.
Hayır, sen))) Dyatlov nasıl sevdiğimden korkuyor ....
Harika .. Birisi beyninize bir şey dikte mi ediyor?)))) Siz de bilgiyi kullanarak sonuçlar çıkarıyorsunuz .... Herkesin kendi bilgisi var ... Biri muhtemelen tümdengelim yöntemini kullanıyor ... Hatta yöntem bir sonuç veriyorsa kullanan kişi, yöntemin yaşam hakkına sahip olduğu anlamına gelir...
Yine Kiev'deki amca hakkında.
Yöntemden bahsetmiyorum, ama opus'umdaki maceralar için her gün sahada olduğu gerçeği hakkında.
Yine Kiev'deki amca hakkında.
Yöntemden bahsetmiyorum, ama opus'umdaki maceralar için her gün sahada olduğu gerçeği hakkında.