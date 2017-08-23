FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 374

stranger :

teşekkürler

Yani daha yükseğe zıplayamaz mı?) Orada da satılacak)))

2 hafta boyunca hayır diye bağırdın!
 
Ishim :
Kesinlikle yapmayacağım şey, nasıl ticaret yaptığımı ve neye dayandığını açıklamak.
 
satıldı Audi 0.74
 
Nikolai Romanovskyi :
Boşuna oğlum, satın almada 7230'dan 75'e kadar üç rakamda işe alındı.
 
stranger :

8.03 19:57 TR

ve 1,1040 almak???
yukarı bakar mısın

Teşekkür ederim!
 
Владимир Жириновский :
Vladimir Zhirinovsky 2015.08.02 23:04 RU
İşim :

zaman gösterecek (dağlarda ekranlar silinmez) belki Tuma satmaz )))))

Bu, bir piyasa ekonomisine geçiş, bir çift para birimi değil - başlangıçta olanlar var - oldukça, oldukça tazı. (Bu arada, aralarında en sevdiğiniz pound sadece kibirli Saksonlar - yatırımcılar minimumda)

alımlarım 1.0910'dan ve 1.1010'dan askıda kalıyor
O yüzden 1.1114'ten çıkıp nafik'e satmak gerektiğini düşündüm.

Bak, bütün bir dizi kayıp kar !!!


Ama şimdi)))

 
stranger :
Peki o zaman baba bir geri dönüş veya boo üzerinde kısa bir pip 20 üzerinde
 
stranger :
yabancı :
Şimdiye kadar, sadece dünün fiyatı hakkında yorum yapıyor, kimse size nasıl ticaret yaptığınızı sormuyor - yazı boyunca yalan söylüyorsunuz.
 
Nikolai Romanovskyi :
Peki o zaman baba geri dönüş veya boo üzerinde kısa bir pip 20
50 pip geri dönecek)))
