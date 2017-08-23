FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 374
teşekkürler
Yani daha yükseğe zıplayamaz mı?) Orada da satılacak)))
2 hafta boyunca hayır diye bağırdın!
satıldı Audi 0.74
8.03 19:57 # TR
yukarı bakar mısın
Teşekkür ederim!
zaman gösterecek (dağlarda ekranlar silinmez) belki Tuma satmaz )))))
Bu, bir piyasa ekonomisine geçiş, bir çift para birimi değil - başlangıçta olanlar var - oldukça, oldukça tazı. (Bu arada, aralarında en sevdiğiniz pound sadece kibirli Saksonlar - yatırımcılar minimumda)
O yüzden 1.1114'ten çıkıp nafik'e satmak gerektiğini düşündüm.
Bak, bütün bir dizi kayıp kar !!!
Ama şimdi)))
Boşuna oğlum, satın almada 7230'dan 75'e kadar üç rakamda işe alındı.
Kesinlikle yapmayacağım şey , nasıl ticaret yaptığımı ve neye dayandığını açıklamak.
Peki o zaman baba geri dönüş veya boo üzerinde kısa bir pip 20