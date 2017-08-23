FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 749
Evet, kendisi bile yapıyor))) Çift isimle yine yeni araç...
Üstelik ikincisi bir nedenden dolayı sır))) Birincisi, anladığım kadarıyla Pulsar ...
İkinci - xs ... Tabii ki, hemen ikinci olarak önerdim - Pisuar ...
Sonuçta, her şey borunun içine uçacak ... Ama O kırıldı))) ölüyorum ...
Bu 200pp daire. Viskoz direnç bölgesinde. Yine "düşeyim mi!" diye düşünüyor.
harrier limit kartımı almak istemedi, giriş çeşme değil ...
Böyle bir şeyi nasıl düşünüp de O'na söylersin... İkinci kelime ise YOKTUR zaten)))
harrier ve pound aynı şey değil
hiçbir şey düşünmüyor. daha ileri gidecek. zaten kıç tarafına git.
Her şey olabilir - handikap manipüle edilmiş bir sistemdir ve herhangi bir kuralı periyodik olarak ihlal eder ......... ama o, burada çiftin bazı tarihsel "dikenleri" olduğunu düşünüyor.
Haçlardan korkmayan kivizhipiyuya dikkat etsin.