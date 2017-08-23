FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 749

Vizard_ :
Evet, kendisi bile yapıyor))) Çift isimle yine yeni araç...
Üstelik ikincisi bir nedenden dolayı sır))) Birincisi, anladığım kadarıyla Pulsar ...
İkinci - xs ... Tabii ki, hemen ikinci olarak önerdim - Pisuar ...
Sonuçta, her şey borunun içine uçacak ... Ama O kırıldı))) ölüyorum ...
Böyle bir şeyi nasıl düşünüp de O'na söylersin... İkinci kelime ise YOKTUR zaten)))
 
Vadens :

Bu 200pp daire. Viskoz direnç bölgesinde. Yine "düşeyim mi!" diye düşünüyor.

harrier ve pound aynı değil
 
Lesorub :

harrier limit kartımı almak istemedi, giriş çeşme değil ...

Ben de henüz açmadım.
 
stranger :
new-rena :
harrier ve pound aynı şey değil
 
Vadens :
hiçbir şey düşünmüyor. daha ileri gidecek. zaten kıç tarafına git.
 
new-rena :
hiçbir şey düşünmüyor. daha ileri gidecek. zaten kıç tarafına git.

Her şey olabilir - handikap manipüle edilmiş bir sistemdir ve herhangi bir kuralı periyodik olarak ihlal eder ......... ama o, burada çiftin bazı tarihsel "dikenleri" olduğunu düşünüyor.

Haçlardan korkmayan kivizhipiyuya dikkat etsin.

 
Rena, birkaç aydır harrier'in büyümesini duyuyorum.
 
altın lütfen, oh çok.
 
Gümüşü anlamadım, lokomotifin önünden geçeceğini düşündüm. bekleriz.
