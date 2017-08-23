FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 713
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ne saçmalık , ertelenmiş sergilenen fiyatın nerede ortaya çıkacağı ve TP'ye gideceği. (düzeltme için ertelemeler), TP SL'den daha fazladır, TF küçüktür,. Paralel olarak, bir sonraki TF m15 ve m30'un TA'sı ile ilgileneceğim (bir ay boyunca her TF için ...) - bu daha sonra TP'nin bir uzantısı olacak. Ve yön - nereye gidecek! - bu sadece D1. (Burada her şey zaten test edildi)
Bildiğim kadarıyla arbitraj, bir enstrümanın farklı borsalardaki fiyatlarındaki farktır. (gerisi loki - kendinizi kandırmayın)
Bizim işimiz teklif etmek , sizinki reddetmek)
herhangi bir fiyat farklılığı bir kar hedefi verir. Milyonlarca strateji var ve hakkında yazdığınız bunlardan biri.
2 ay sonra bir stratejim olacak (olursa, testler nasıl gidecek), şimdilik aralıkları reddettim - işaretleme zamanı - depoyu olası tüm kayıplar için bloke etmek ve kilit koymamak daha karlı! (pound tahmini - depoda 16.8 K - 75.000 puan aralığı - 14 yıl ikiye katlandıktan sonra yılda %7'lik en olumsuz senaryoda)
yeaaaa .... Temizlemeyin.
Geri tepmelerden elde edilen poundlar (geri tepme - mevcut olandan 80 fiş yukarı, dayanabildiğiniz sürece daha azını yapabilirsiniz) tuz - şimdilik, kesin olarak. Satın almalar şans içindir ve arzu edilmez.
yeaaaa .... Temizlemeyin. Ribaundlardan bir pound (mevcut olandan 100 fiş, dayanabildiğiniz sürece daha azını yapabilirsiniz) - şimdilik, kesinlikle. Satın almalar şans içindir ve arzu edilmez.
100 piplik aralıklara bakın. Yeşil satın alır, sarı satar - aralık kapandığında, istediğiniz zaman 100 peep'i düzeltebilir ve tekrar beklemeye alabilirsiniz. Partiler 0,01 ise, o zaman her gün - iki günde bir 10 dolar olarak sabitlenecektir. Sadece aralıkları güncellemeyi unutmayın. (bu seviyeler yıl sonuna kadar geçerlidir - ve genel olarak seviyeler bir fenerden olabilir - aralık 100 pip boşluk 50'dir)
100 piplik aralıklara bakın. Yeşil satın alır, sarı satar - aralık kapandığında, istediğiniz zaman 100 peep'i düzeltebilir ve tekrar beklemeye alabilirsiniz. Partiler 0,01 ise, o zaman her gün - iki günde bir 10 dolar olarak sabitlenecektir. Sadece aralıkları güncellemeyi unutmayın. (bu seviyeler yıl sonuna kadar geçerlidir - ve genel olarak seviyeler bir fenerden olabilir - aralık 100 pip boşluk 50'dir)
Hacim teorisi konusunda yardımcı olabilir misiniz?Sterlin, Kanada ve Audi için önümüzdeki hafta ne yapıyoruz?
Ve bu veya diğer çiftler için ne önerebilirsiniz?
Bir çizim en azından nerede ve ne alınacağını veya satılacağını gösterir.
Ve sonra birçoğu başkalarına iftira atabilir, ama bu durumda?
Ve bu veya diğer çiftler için ne önerebilirsiniz?
Bir çizim en azından nerede ve ne alınacağını veya satılacağını gösterir.
Ve sonra birçoğu başkalarına iftira atabilir, ama bu durumda?
Bir de iftira attığımızı nereden görüyorsunuz... Tam tersine yapıcı bir tartışmadan yanayım...