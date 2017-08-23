FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 115
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Zaten 60 peep'i kapattım, bugünlük bu kadar yeter gibi...
ve ruh hali iyi ... bir şans almak için cesareti topluyor ...
Altındaki düşüşün musallat olduğu üç gün. bu şu anlama mı geliyor
krupnyachek dolara akacak ve büyümesini göreceğiz? Teşekkür ederim.
İşim neden saldırıya uğradı? iyi adam eğleniyor...
Bu harika. Herkes sormaya utandı ... ama histeri geçtiğinden beri
ve ruh hali iyi ... bir şans almak için cesareti topluyor ...
Altındaki düşüşün musallat olduğu üç gün. bu şu anlama mı geliyor
krupnyachek dolara akacak ve büyümesini göreceğiz? Teşekkür ederim.
İşim neden saldırıya uğradı? iyi adam eğleniyor...
bana ne soruyorsun
Evet...
Muhtemelen 5 yıldır kar yok demek istediniz. )))
Sekiz.
Haydi bu moronları sikeyim, bırakın hocayla sahada çıplak kıçıyla koşsunlar, ben şahsen burada ticaret konusunda tek bir yazı yazmayacağım.
aferin! (Bu soruyu bekliyordum biraz sonra cevaplayacağım! Bir saat sigara içeceğim...)
Herkes eğleniyor. ))
Peki tam olarak ne eğleniyorlar, ileri geri 50 pipleri var, bu zaten harika bir yükseliş veya düşüş ve bu eski yarım zeka onlarla))))
Ama böyle salaklara ihtiyaç var, buraya para getiriyorlar)))