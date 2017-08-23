FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 115

İşim neden saldırıya uğradı? iyi adam eğleniyor...
 
Ishim :
Zaten 60 peep'i kapattım, bugünlük bu kadar yeter gibi...
Bu harika. Herkes sormaya utandı ... ama histeri geçtiğinden beri
ve ruh hali iyi ... bir şans almak için cesareti topluyor ...
Altındaki düşüşün musallat olduğu üç gün. bu şu anlama mı geliyor
krupnyachek dolara akacak ve büyümesini göreceğiz? Teşekkür ederim.
 
Herkes eğleniyor. ))
 
bana ne soruyorsun
 
Oldukça iyi ticaret yaparım. (ve hala çalışmak için zamanınız var)
 
Evet...
 
aferin! (Bu soruyu bekliyordum biraz sonra cevaplayacağım! Bir saat sigara içeceğim...)
 
Anatoli Kazharski :

Muhtemelen 5 yıldır kar yok demek istediniz. )))

Sekiz.

Haydi bu moronları sikeyim, bırakın hocayla sahada çıplak kıçıyla koşsunlar, ben şahsen burada ticaret konusunda tek bir yazı yazmayacağım.

 
Ishim :
aferin! (Bu soruyu bekliyordum biraz sonra cevaplayacağım! Bir saat sigara içeceğim...)
Teşekkür ederim. Ayrıntılı bir cevap duymak isterim...
 
Anatoli Kazharski :
Herkes eğleniyor. ))

Peki tam olarak ne eğleniyorlar, ileri geri 50 pipleri var, bu zaten harika bir yükseliş veya düşüş ve bu eski yarım zeka onlarla))))

Ama böyle salaklara ihtiyaç var, buraya para getiriyorlar)))

