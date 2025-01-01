Fan sayfamıza katılın
With this module you can get floatinf profit only form the EA other positions will not counted, that is usefull to get all control about your EA. And can be use to include a safe functions for highly drawdowns.
With this module you can close all opened positions only form the EA wich are integrate, dont close othe positios form manual trades or other automated trading
With this code you can get current open positions of your EA this is so usefull to manage your EA
Bu, ızgaraları oluşturmak ve yönetmek için temel bir kütüphanedir.
İşte "Count" temelli set sayaçları için bazı kod örnekleri
İki doğrusal standart sapma kanalı + gelecekteki fiyat grafiği değerlerinin enterpolasyonu ile eğrisel parabolik regresyon kanalı.
Çubuk grafik olarak tasarlanmış normalleştirilmiş osilatör.
Renkli çubuk grafik olarak tasarlanmış tipik bir normalize edilmemiş osilatör.
The Clean Market Watch script is a simple utility tool designed to quickly remove all symbols from your MetaTrader 5 Market Watch window with a single click. This is particularly useful when you want to start fresh with a clean workspace or when your Market Watch has become cluttered with too many symbols. Purpose Over time, traders often accumulate numerous symbols in their Market Watch window, making it difficult to focus on the instruments they actively trade. Manually removing symbols one by one can be tedious and time-consuming. This script automates the entire process, clearing all symbols in seconds.
Basit ama etkili bir donchian kanal koparma stratejisi. Bu strateji zamansızdır!
QuickTradeKeys 123, MetaTrader 5 için kullanıcı dostu bir Uzman Danışmandır (EA) ve yatırımcıların klavyelerinde sadece '1' ve '2' rakamlarına basarak alım ve satım işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar. '3' tuşuna basıldığında tüm açık pozisyonlar kapatılır. Bu EA, fare kullanmadan manuel müdahalenin gerekli olduğu hızlı ticaret ve test amaçları için idealdir.
Finansal piyasalara uygulandığında, bu yöntem tipik olarak "normal" seviyelerden aşırı fiyat sapması anlarını belirlemek için kullanılır.
Gösterge, trend çizgisini tahmin etmenize olanak tanıyan hızlı bir uyarlanabilir çizgi çıkarır.
Momentum serisinden bir osilatör.
EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy
The Open Range Breakout (ORB) indicator is a powerful technical analysis tool that identifies and tracks price breakouts from the opening range of trading sessions. This indicator is based on the concept that the high and low prices established during the first minutes of a trading session often serve as significant support and resistance levels throughout the remainder of the day. The indicator automatically calculates the opening range based on user-defined time periods, plots multiple price targets, and provides visual and audio alerts for potential trading opportunities. It is designed to help traders identify high-probability breakout trades and retest scenarios.
Mevcut grafik zaman dilimi ile diğer iki zaman dilimi arasında izdiham olup olmadığını tespit edecektir.
Bu EA, varsayılan parametreye göre TP ve SL'yi otomatik olarak ayarlamanıza yardımcı olur, Herhangi bir cihazdan verdiğiniz herhangi bir sipariş için otomatik takip durdurma ve adım, 5 Düğme ile tüm siparişleri kapatmanın kolay yolu "Tümünü Kapat", "Karı Kapat", "Kaybetmeyi Kapat", "AL'ı Kapat", "SAT'ı Kapat", Tüm siparişleri kar veya zarar treshold değerine göre otomatik kapatın
Standart Sapma göstergesine dayalı olarak trend gücünün maksimum görsel göstergesi.
Fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile BrainTrend1 ticaret sisteminin verilerine göre Stop Loss seviye çizgileri oluşturan bir gösterge.
Fiyat zaman serilerinin ön ortalamasını alan popüler BrainTrend1 ticaret sisteminden bir sinyal göstergesi.
Daha fazla çalışmak için son kapatılan anlaşmayı (işlem) seçin.
Gürültüyü tamamen ortadan kaldıran Göreceli Güç Endeksi, tüm piyasalarda çalışır!
Popüler ticaret sistemi BrainTrend1'in fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile trend göstergesi.
Larry Williams'ın Percent Range göstergesinin geliştirilmiş versiyonu.
XR-Squared göstergesi, piyasada bir trend olup olmadığını belirlemek için doğrusal regresyon kullanır.
Çubukları gizlemek için sadece dikey bir çizgiyi hareket ettirerek manuel geri testte size yardımcı olabilecek basit bir gösterge.
Bu, her yeni çubuktaki en yüksek satış ve en düşük teklifi kaydeden bir OHLC mum çubuğu grafiğidir
Mevcut fiyat hareketinin yönünü ve gücünü gösteren net bir trend göstergesi.
Bu gösterge, Sidus ticaret sisteminin (Sidus yöntemi) ilk versiyonuna dayanmaktadır. Piyasaya giriş noktalarını gösterir.
WKBIBS göstergesi, WKB ve IBS göstergelerinin birleşik işlevlerine sahip yeni nesil bir osilatördür.
Fiyat "İçeriden Üç" modelini oluşturduğunda işlem yapan basit bir Uzman Danışman.
Alış ve satış fiyatlarını mumların en yüksek ve en düşük değerlerine bağlayan bir mum grafiği
Dahili Çubuk Gücü göstergesi, kapanış fiyatını en düşük fiyattan çıkararak ve elde edilen sayıyı çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farka bölerek her çubuğun "iç gücünü" ölçer.
Fiyat grafiğinin gelecekteki değerlerinin enterpolasyonu ile doğrusal olmayan regresyon kanalı.
FisherTransform_HTF_Signal göstergesi, trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya ses sinyalleri verir.
A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATR
Ortalama alma özellikleri eklenmiş standart Bollinger Bantları göstergesi
Geometrik hareketli ortalamanın MQL5 versiyonu.
Keltner'ın kanalı, renkli bir arka plan olarak işlenmiştir.