FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)

Server Muradasilov :
İşim hoşgeldin!
Merhaba!
 
Ne sessiz kaldın
 
Ishim :
Ayrıca sürpriz, bugün en sessiz gün. Seçimlerden önce olduğu gibi - bir sessizlik günü
 
Ishim :
bir pound aldı ve bir harrier sattı .... // şaka alma


 
new-rena :

Her şey plana göre gidiyor ve aferin pound)))

Ekle. pound 100 pip sıçrayacak. Almayı ya da önemsememeyi düşünüyorum))))

 
Belki de bir pound satmak isteyen herkes bugün daha ileri gitmemeli.
 
Ishim :

ve kolyana daha sonra bekleyin)))
 
5362'den bir pound aldım: bir saatliğine bir çubuk satın aldım, yüksekliğin% 161.8'ini çalıştırdım ...
 
Lesorub :
5362'den bir pound aldım: bir saat boyunca bir çubuk satın aldım, yüksekliğin% 161.8'ini çalıştırdım ...
Şey, bilmiyorum, yapmayacağım. Altta hala uğraştıkları seviyeler vardı ama onlar sonuna kadar gitmeyecekler o yüzden böyle bir geri tepme beklemiyorum ayrıca bugün zirvede de bir şey yok, belki yanılıyorum
 
file87 :
ve kolyana daha sonra bekleyin)))
her yerde, hepsi pozitif dinamiklerde, test edilen 8 çiftten SL ve TP vardır.
