FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 839
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşim hoşgeldin!
Ne sessiz kaldın
Ne sessiz kaldın
bir pound aldı ve bir harrier sattı .... // şaka alma
bir pound aldı ve bir harrier sattı .... // şaka alma
Her şey plana göre gidiyor ve aferin pound)))
Ekle. pound 100 pip sıçrayacak. Almayı ya da önemsememeyi düşünüyorum))))
Her şey plana göre gidiyor ve aferin pound)))
Ekle. pound 100 pip sıçrayacak. Almayı ya da önemsememeyi düşünüyorum))))
5362'den bir pound aldım: bir saat boyunca bir çubuk satın aldım, yüksekliğin% 161.8'ini çalıştırdım ...
ve kolyana daha sonra bekleyin)))