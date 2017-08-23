FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 212
Demek bu sayılar senin ekranından)))
Evgenia, bir dizi uzun olanı nerede buldun ve bir sır değilse nasıl?
Seçenekler için - evet - bir set görüyorum))
Kahretsin, burnunu dürt - boş nokta, böyle görmüyorum))
Alımlardan satışları çıkarın ve net bir pozisyon elde edin.
7220 yeterli olur diye düşünüyorum ama aşağısı gerçekçi değil)
Handikapta, her şey gerçek olabilir, bu nedenle sınırlar "baykuş" tarafından izin verilen maksimum olasılıklardan hesaplanır.
Sözleşme değeri puanla değil parayla ölçülür.
Hayır, ben kalemim, iş dakikası)
Ve daha fazla şort olduğunu nerede gördün? Her zaman eşittir + -1))))
iletişim dışı
-40850
iletişim
70911
R OLMAYAN
-30061
-30061+(-40850)=-70911
))))))))
Yaşasın! Yani, gerçek zaman daha mı ilginç? // en azından aslanlar için Yusuf'a gitme) Garip her şeyi anlattı, yine de senden kâseyi çıkardılar. Umurumda bile değildi. Şimdi nereye bakacaklarına baksınlar...
Grafikte şu anda şu veya bu sözleşmenin oluşturulmakta olduğunu görmek istiyorum, örneğin, bir opsiyonun geri ödenmesi ve bir vadeli işlemin maksimum ve minimum puanlarla daha fazla teslim edilmesi))) Örneğin, şunu görüyorum. 24 Temmuz, 15 Eylül 15515'ten itibaren sterlin için bir kontrat oluşturuluyor // kontrat 6250 ingiliz sterlini// grafikte görmek istiyorum
Bir sözleşme, iki, bin alınıp satılabilir, kurulamaz.