FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 212

Yeni yorum
 
stranger :
Demek bu sayılar senin ekranından)))
Kahretsin, burnunu dürt - boş nokta, böyle görmüyorum))
 
GopFX __ :
Evgenia, bir dizi uzun olanı nerede buldun ve bir sır değilse nasıl?

Seçenekler için - evet - bir set görüyorum))
Ben bu para birimi ile işlem yapmıyorum// paylaştığınız peteğinizi izledim ve fikrimi yazdım ve bu kadar///
 
GopFX __ :
Kahretsin, burnunu dürt - boş nokta, böyle görmüyorum))
Alımlardan satışları çıkarın ve net bir pozisyon elde edin.
 
stranger :
Alımlardan satışları çıkarın ve net bir pozisyon elde edin.
Peki, aldım:

 93 , 180 - 52 , 330 = 40,850

Все понял - ты еще всех остальных учел, а я нет )) Остальные - мясцо ))
 
stranger :
7220 yeterli olur diye düşünüyorum ama aşağısı gerçekçi değil)

Handikapta, her şey gerçek olabilir, bu nedenle sınırlar "baykuş" tarafından izin verilen maksimum olasılıklardan hesaplanır.

 
stranger :
Sözleşme değeri puanla değil parayla ölçülür.
Grafikte şu anda şu veya bu sözleşmenin oluşturulmakta olduğunu görmek istiyorum, örneğin, bir opsiyonun geri ödenmesi ve bir vadeli işlemin maksimum ve minimum puanlarla daha fazla teslim edilmesi))) Örneğin, şunu görüyorum. 24 Temmuz, 15 Eylül 15515'ten itibaren sterlin için bir kontrat oluşturuluyor // kontrat 6250 ingiliz sterlini// grafikte görmek ister misiniz??? Strange'i kesinlikle yargılamayın)) Bununla yıllardır çalışmadım // seninle aynı deneyime sahip değilim
 
Sergey Novokhatskiy :

Handikapta, her şey gerçek olabilir, bu nedenle sınırlar "baykuş" tarafından izin verilen maksimum olasılıklardan hesaplanır.

Hayır, ben kalemim, iş dakikası)

 
stranger :

Ve daha fazla şort olduğunu nerede gördün? Her zaman eşittir + -1))))

iletişim dışı

-40850

iletişim

70911

R OLMAYAN

-30061

-30061+(-40850)=-70911

))))))))

Yaşasın! Yani, gerçek zaman daha mı ilginç? // en azından aslanlar için Yusuf'a gitme) Garip her şeyi anlattı, yine de senden kâseyi çıkardılar. Umurumda bile değildi. Şimdi nereye bakacaklarına baksınlar...

 
Evgenya1 :
Grafikte şu anda şu veya bu sözleşmenin oluşturulmakta olduğunu görmek istiyorum, örneğin, bir opsiyonun geri ödenmesi ve bir vadeli işlemin maksimum ve minimum puanlarla daha fazla teslim edilmesi))) Örneğin, şunu görüyorum. 24 Temmuz, 15 Eylül 15515'ten itibaren sterlin için bir kontrat oluşturuluyor // kontrat 6250 ingiliz sterlini// grafikte görmek istiyorum
Bir sözleşme, iki, bin alınıp satılabilir, kurulamaz.
 
stranger :
Bir sözleşme, iki, bin alınıp satılabilir, kurulamaz.
Bu kelime ile satış veya satın alma işlemini kastediyorum.
1...205206207208209210211212213214215216217218219...1996
Yeni yorum