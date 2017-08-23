FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 37

stranger :
Evet, girdilerinize ihtiyacım yok, bir pound için ne söyleyebilirsiniz?

İnanç sözü verdim .. tek bir kötü kelime değil)))

Çocuk sallıyor - çocuk yaptı)))) Bugün rahatlayabilirsin)))) ölüyorum)))

 
Ishim :
Bu yüzden sana söylüyorum - davada, bana tartışmaya girdiğini söyle?)))

Tamam, düşün, akşam görüşürüz.

 
stranger :
Evet, girdilerinize ihtiyacım yok , bir pound için ne söyleyebilirsiniz?
Hiçbir şey, poundunu istemiyorum. (genel olarak sterlini D1 tahminleri portföyüne dahil etsem zamanla işe yarayacağını düşünüyorum)
 
Ah beyler şimdi tek tekerlekli bisiklete binip sürmeye gittim ama hava beni korkuttu, yağmur kokuyor ama soru şu ki, ticaret olmayan günlerde burada ne yapıyorsunuz? Zaman kaybediyorsun.
 
Ishim :
Sana her şeyi yaklaşık 6 yıl önce zaten anlattım ... şimdiye kadar 100 kat yükselmeliydin))) Euro'dan yeniden yatırım yaparak saç derisinden ne kadar para kazanabileceğini hayal bile edemezsin))) ama oturmak zorundasın günlerce piyasada ... yıllarca. .. ve bir kuin taşımaz)))
 
vladds :
ama soru şu ki, ticaret olmayan günlerde burada ne yapıyorsunuz? Zaman kaybediyorsun.
Aynı saçmalık, hava korkutucu)))
 
Anatoli Kazharski :
En iyisinden çok uzağım. Hatta sonsuz uzak bile denilebilir. ) Şimdi çalışmam ve yapmam gerekenler listesine bakıyorum ve hayatımın sonuna kadar küçülmeyeceğini anlıyorum çünkü bir yandan tamamlandıkça yenileriyle de doldurulacak. öte yandan görevler. ;)

Ben aynıyım, konuşmanın sonuçlarını takiben, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar çıkarıyorum (((((, hepinizin yetersiz olduğu ortaya çıkıyor, agresif bir şekilde alışılmadık, anlaşılmaz olan her şeye acele ediyorsunuz - başkasının.

Girişleri olan m1'de ekran görüntülerini buraya göndermem imkansız olacak. (sadece sağlık ve sindirim için kötüdür)

 
Ishim :

Zaten tüm Moskova'ya götürdüğünüz sekiz yıl boyunca)))) Gerçekten o kadar aptal mısınız yoksa öyleymiş gibi mi davranıyorsunuz?

Ekran görüntüleri yayıldı - porzhem)

 

pound up, haftalık grafik GBP/USD

 
stranger :

yine 25 - yetersiz konuşuyorum.

Ekle. Düşündüm ki... Ücretsiz sinyaller gibi bir kaynak seçeceğim ve orada istatistik toplayacağım. Herkese teşekkürler!

