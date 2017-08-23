FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 866
Bu arada, burada ne yapıyorsun? Büyük düşünürlerin fikirlerini topluyorum, nasıl yapılır ve yapılmaz, ya siz?
Banderlerin düşüncelerini yazıp fiyatı geri gönderiyorum
Dokunaklı ve üzücü...
Tse Ukrayna
Dışarıdan görüş - kendiniz yapmanız zor olduğu için. Bazıları burada iddia edilen yaşlarını, deneyimlerini ve diğer erdemlerini sergiliyor. Ancak tüm bunlar, bireylerin arkadaşları ve onları gerçekten uzun zamandır tanıyan insanlar için anlamı ve anlamı olan kelimelerden başka bir şey değildir. Ben de dahil olmak üzere diğer herkes için bu, Tich gibi eli boş insanlardan başka bir şey değil. Bir yat hakkında şarkı söylüyorsun, ama gerçek hayatta var mı? Yaş hakkında şarkı söylüyorsun ama gerçek hayatta çocuksu bir konuşmacı gibi görünüyorsun. Bilgi hakkında şarkı söylüyorsunuz, ancak ekranda üç çizgiden ve elde etmekte zorlandığınız sözde karmaşık matematiksel zevklerle iki rakamın eklenmesinden başka bir şey yok, parlayamıyorsunuz ... Akıllı kelimeler parlıyor mu? Ve gerçek hayatta, bir sözlük açar ve oradan rastgele herhangi bir akıllı kelime seçersiniz ...? Bütün bunlar en azından komik görünüyor!
Şimdi tahminler hakkında. Evet - her şey çok bekleniyor ... Evet - atabilirler ... Ama! Şimdi, tam tersine, tam tersi bekleniyor - herkes Kanada'ya, Audi'ye tırmandı ... Ve kim tırmandı? Para akıllı mı? Veya aptal ahtapotlar (analoji için Teach'e teşekkürler), şakacı bir şekilde yem için dörtnala koşarlar mı?
Benim fikrim aynı kalıyor - euro satıldı, Zelandalı satıldı, dolar buna göre satın alındı. Yağ konusunda bir şey diyemeyeceğim. nüfuz etmedi. Ama bence aşağı - yukarı değil - dünkü yarış aynı düzendi.
pound kesin olarak yükseliyor, eğer geri almazlarsa, dünkü satışı kilitleyeceğim:
Aptal, zeki olmadığımı mı düşünüyorsun?
Nüfuz etmek.