FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 920
"kolye" ile ???
14 yıl içinde sorun çözülecek, umarım) aşağıdan sadece yenileri görünmedi.
Genel olarak, bu garantiler huzur içinde uyumanıza izin vermez ...
kapalı!, bununla hiç ilgili değil, askı değil, girdiler (ve kaç tane dezavantajsız olduğunu biliyorsunuz - gitti ve hışırdadı) - onlar olmasaydı, doboynik olmazdı. (Sanırım kilidi 125 pip'e ayarlayacağım ve bitiriciyi bekleyeceğim ve ardından üçlü !!! +++ (kolonya ile karıştırılmasın))
"İzin verilen kayıp" ifadesini biliyor musunuz? her şeyi bir kez hesaplamanız yeterlidir.
ama ne kadar program yazsam ve test etsem de, yine de, bu "izin verilen kayıp" depoyu sıfıra ya da karın nihai% 'sini söndürür, nasıl olduğu önemli değil - geyik veya zorla .
milimetre vermezler . (doboi her zaman emindir, diğer yöndeki pozlarla ne yapacağımı anlamıyorum?)
http://www.youtube.com/watch?v=3kGGAWACrVo
euro satın!!!
başka bir doboy (boğalar) bir adım daha büyük euro ve pound sattı ( 1025 euro )
BİR PROFURSET ALMAK İSTİYORSUNUZ.
SİNYALİN DEĞİŞİMİNE HİZMET EDEN (ÇÖZÜM) ???
TEŞEKKÜR ETMEK!
— Dinle, bu krizleri nasıl yönetiyorlar? Bu tür teknolojiler her yerde var, bu tür makineler, otomasyon, enerji, bilgisayarlar, her şey ... peki, nasıl? Son zamanlarda, gerekenden daha fazla petrol üretildi - peki kriz nereden geliyor? Tam tersi olmalı! Şaka yapıyorlar, değil mi?
Düşündüm de .... handikabın sonu gelmedi mi?
İşim soğuk sinyaller vermeye başladı.
1.1144 , ...satın almak
Ve yaklaşık 1025, muhtemelen (binicileri şaşırtmak için) bir şaka vardı ve onları bademciklere dikti ...
Teşekkür ederim!
Handikap gelince - sadece emekleme döneminde görünüyor!!!
İşim'e gelince - bir insan için mutlu olmalısın !!! Aferin!!! ilerler
Roman, doğum günün kutlu olsun!
Mutluluk, sağlık ve tüm yaşam nimetleri !!!