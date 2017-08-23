FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 920

new-rena :

"kolye" ile ???

14 yıl içinde sorun çözülecek, umarım) aşağıdan sadece yenileri görünmedi.

Genel olarak, bu garantiler huzur içinde uyumanıza izin vermez ...

kapalı!, bununla ilgili değil, askı değil, girişler (ve kaç tane olduğunu biliyorsunuz) çökme olmadan - zashol ve hışırtı) - onlar olmasaydı, doboynik olmazdı. (Sanırım kilidi 125 pip'e ayarlayacağım ve bitiriciyi bekleyeceğim ve ardından üçe katlayacağım!!! +++ (kolonya ile karıştırılmasın))
 
Ishim :
Martin?
 
Ishim :
"İzin verilen kayıp" ifadesini biliyor musunuz? her şeyi bir kez hesaplamanız yeterlidir.

ama ne kadar program yazsam ve test etsem de, yine de, bu "izin verilen kayıp" depoyu sıfıra ya da karın nihai% 'sini söndürür, nasıl olduğu önemli değil - geyik veya zorla .

 
Ishim :

milimetre vermezler . (doboi her zaman emindir, diğer yöndeki pozlarla ne yapacağımı anlamıyorum?)


http://www.youtube.com/watch?v=3kGGAWACrVo


euro satın!!!

 
başka bir doboy (boğalar) bir adım daha büyük euro ve pound sattı ( 1025 euro )

BİR PROFURSET ALMAK İSTİYORSUNUZ.

SİNYALİN DEĞİŞİMİNE HİZMET EDEN (ÇÖZÜM) ???

TEŞEKKÜR ETMEK!

 
mmmoguschiy-new :
Uzun zamandır patateslerden bahsetmedik:

— Dinle, bu krizleri nasıl yönetiyorlar? Bu tür teknolojiler her yerde var, bu tür makineler, otomasyon, enerji, bilgisayarlar, her şey ... peki, nasıl? Son zamanlarda, gerekenden daha fazla petrol üretildi - peki kriz nereden geliyor? Tam tersi olmalı! Şaka yapıyorlar, değil mi?
"Gerçekten anlamıyor musun?
- Gerçekten anlamıyorum.
- Açıklamak?
- Açıklamak.
- Şey, bak: sen ve ben çiftçi olduğumuzu hayal et. tanıtıldı mı?
- Pek değil, ama sunuldu ...
- Diyelim ki patates yetiştiriyorsunuz ve yüz rubleye satıyorsunuz.
- Bir kilo için mi?
- Evet, bir kilo veya bir çanta için farketmez ... şartlı yüz ruble için sadece şartlı bir patates.
- Tamam, yüz olsun...
- Ben de aynı patatesleri yetiştiriyorum ama onları yüz yirmi rubleye satıyorum. tanıtıldı mı?
- Aferin sana!
"Öyleyse, senden yüz, hatta yüz beşe alıp kendi kendiminmiş gibi yüz yirmiye satabileceksem, neden kendim patates yetiştireyim ki. Ve hiçbir şey yapmayacağım. Senden tüm mahsulü aldım, yeniden sattım ve aradaki farkla yaşayabilirim. Ve tarlalarda kambur olmanıza, dizel yakıtı koklamanıza, kimyasalları solumanıza, güneşte terlemenize gerek yok. mantıklı mı?
— Mantıksal olarak!
- İster misin?
- Kendi kendine!
- Burada! İşte bununla ilgili! Bir yıl içinde, hiç çaba harcamadan, sizin patateslerinizden maviden para kazandığımı göreceksiniz ve siz de aynısını isteyeceksiniz. Ve ondan 80 rubleye satın alacak bir sonraki aptalı arayacaksın ve sonra onu bana 100'e satacaksın ve ben zaten 120'ye satacağım. Ve ikimiz de bir marjla yaşayacağız ve üçüncü bir aptal çok çalışacak. . Tarlalarda bizim yerimize kambur olacak.
- Güzel!
- Ne güzel? Üçüncü aptal da bir yıl içinde daha akıllı hale gelecek ve ondan 60 rubleye veya en az 70 rubleye patates almak ve tıpkı bizim gibi bir marjla yaşamak için dördüncü aptalı aramaya gidecek.
- Ve bir yıl içinde dördüncüsü daha akıllı olacak mı? ..
- Aynen öyle!
Ve böylece kadar...
- Ve bir sonraki aptal ya kendini aşırı zorlayarak, patatesleri orijinalinden 10 kat daha ucuza yetiştirmeye çalışana ya da var olmayan hepimizi satacak sıradan bir dolandırıcı olduğu ortaya çıkana kadar öyle olacak. ekecek.
- Ve daha sonra?..
Ve sonra hepimiz patatessiz kalacağız.
Sanırım anlamaya başlıyorum...
- Şimdi, anlamaya başladıysanız, ilkbaharda tarlalara çıkmaya ve patates ekmeye hazırlanın.
- Ne, dersi pratikte pekiştirmek mi istiyorsun?
- Hayır, rolünü dar gözlü kardeşlerimizin oynadığı bu zincirdeki son aptalın aklını başına alıp beyazların birçokları için yaptığı aynı yabancı patates ticaretini üstlendiği ana kadar yaşadığımızı söylemek istiyorum. yıllar.
- burayı anlamıyorum...
Neyi anlamadın? Çinliler borsada işlem görmeye başladı! Daha az çalışıp daha iyi yaşamak için. Ve zincirdeki son kişilerdi, arkalarında kimse yoktu ...
"Hadi... şaka yaptığını söyle..."
- Gidin haberleri izleyin ve ardından bir alet almak için mağazaya koşun. İlkbaharda bütün aile ile patates ekmeye gideceksiniz.


Düşündüm de .... handikabın sonu gelmedi mi?

İşim soğuk sinyaller vermeye başladı.

1.1144 , ...satın almak


Ve yaklaşık 1025, muhtemelen (binicileri şaşırtmak için) bir şaka vardı ve onları bademciklere dikti ...


Teşekkür ederim!

 
Владимир Жириновский :

BİR PROFURSET ALMAK İSTİYORSUNUZ.

SİNYALİN DEĞİŞİMİNE HİZMET EDEN (ÇÖZÜM) ???

TEŞEKKÜR ETMEK!

arıza 1141))))
 
temiz bir şekilde sel
1.106 oldukça gerçek. Belki biraz mola ... Ayrıca - zirveye - 1,135 alanına gerekli

Handikap gelince - sadece emekleme döneminde görünüyor!!!

İşim'e gelince - bir insan için mutlu olmalısın !!! Aferin!!! ilerler
 
Roman Busarov :

Roman, doğum günün kutlu olsun!

Mutluluk, sağlık ve tüm yaşam nimetleri !!!

