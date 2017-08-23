FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 435
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
cehaletiniz beni şaşırtıyor...
eskisi size bir giriş denizi gösterdi.
ve sonra bu tarafından yıkılır (dahası, BÜ'de bir siparişi olduğu ekrandaydı)
anlaşmaya dahil değildir, sadece bir sınır koyar (pozsuz olduğunu gösterir). ve 56+ için aldığın şey için suçlu gibi başlıyor .. teneke ...
Bu yüzden tahminlerimi burada vermeyi bıraktım.
arkadaşlar cehaletiniz beni şaşırtıyor...
eskisi size bir giriş denizi gösterdi.
ve sonra bu tarafından yıkılır (dahası, BÜ'de bir siparişi olduğu ekrandaydı)
anlaşmaya dahil değildir, sadece bir sınır koyar (pozsuz olduğunu gösterir). ve 56+ 'a aldığın şeyin sorumlusu o gibi başlıyor .. teneke ...
Bu yüzden tahminlerimi burada vermeyi bıraktım.
cehaletiniz beni şaşırtıyor...
eskisi size bir giriş denizi gösterdi.
ve sonra bu tarafından yıkılır (dahası, BÜ'de bir siparişi olduğu ekrandaydı)
anlaşmaya dahil değildir, sadece bir sınır koyar (pozsuz olduğunu gösterir). ve 56+ için aldığın şey için suçlu gibi başlıyor .. teneke ...
Bu yüzden tahminlerimi burada vermeyi bıraktım.
Adını "saf bir kalpten" alıntılamak için ve günde kaç tane?
artı bağır - satın alıp satışa çıkarmak mı?
Ne hakkında konuştuğumuz hakkında en azından biraz düşünüyorsun, hiç bir şey döktün mü?
Aynı şekilde, bir ağ ile depoyu çekmeye çalıştığınızda parayı düşürüyorsunuz.
Ve bir masal ağı satın alan ve pişiren insanları sayın. Doğal olarak oran düşer. Ve yaşlı olan oturur ve satar, güzel ....
Adını "saf bir kalpten" alıntılamak için ve günde kaç tane?
Katılıyorum, bu onu iyi göstermiyor.
Evet, bugün pound sırılsıklam oldu (verilere göre yayılma korkunçtu)
iyi, sat o zaman, seni rahatsız eden ne, ha?
Bakalım bakalım tahmin yapıldı ve kendim aldım.
Geyikten sonra genellikle normal bir arama emriniz olmaz.
Ve her şey birine pipser dediğin gerçeğiyle mi başladı yoksa çoktan unuttun mu, pdr?
Peki senin izinlerin şu anda nerede ve benimkiler nerede?
Ben - ve sen geyikle kapladın.
Öyleyse çalılara git, çalılara git)))
Bir kez daha, ben senin kabilenden değilim, ben ... siktir, yani, günlerce çıplak ayakla tarlada koşmuyorum ve geyik toplamam, seni trollemek evet) ))
Sen evlat, hiç normal giriş görmedin. Sat, öyleyse, satışlarınız için her zaman bir lavabo değiştireceğim)
EN aptal için bir kez daha - hiç geyiğim yok.
Tabii ki, 32'de lun yapmayın, bu bana verilmez ...
Eh, eğer her şey Rena'nın dediği gibiyse, bu sadece erkeksi değil.. Birçok insan ona güveniyor ... Tanrı'yı yargılamak için onu yargılamak bize göre değil ...
Yine de hastasın...
Gelecekte ticaretle ilgili tüm bu saçmalıklardan kaçınmak için burada daha fazla konuşmayacağım. Bu yüzden belki de, gerçeklerden sonra anlaşmaları trollemek için.
Adını "saf bir kalpten" alıntılamak için ve günde kaç tane?
bağırmak için bir artı - satın almak ve satışa çıkarmak?
Ne hakkında konuştuğumuz hakkında en azından biraz düşündün, bir kez bile bir şeyler dökmedin mi?
Aynı şekilde, bir ağ ile depoyu çekmeye çalıştığınızda parayı düşürüyorsunuz.
Ve ağı satın alan ve pişiren insanları sayın. Doğal olarak oran düşer. Ve eskisi satıyor, güzel ....
Adını "saf bir kalpten" alıntılamak için ve günde kaç tane?
bağırmak için bir artı - satın almak ve satışa çıkarmak?
Ne hakkında konuştuğumuz hakkında en azından biraz düşündün, bir kez bile bir şeyler dökmedin mi?
Aynı şekilde, bir ağ ile depoyu çekmeye çalıştığınızda parayı düşürüyorsunuz.
Ve ağı satın alan ve pişiren insanları sayın. Doğal olarak oran düşer. Ve yaşlı olan oturur ve satar, güzel ....
pound emri yoktu. ve oskok'u satmak istiyor . Yani ekranda bir dönüş için beklediği fiyatın seviyeye geldiğini anlayabilirsiniz.
pound emri yoktu. ve oskok'u satmak istiyor. Yani ekranda bir dönüş için beklediği fiyatın seviyeye geldiğini anlayabilirsiniz.