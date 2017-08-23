FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 470
USD/CAD'e gelince .. 1.2920-40 seviyesinde yüz kat tartmanız gerekecek.Primer teknisyenleri için 1.38'e bir darbe için ikinci bir omuz olabileceğini yazacağım.... Her şey piyasanın 1,2920-40 civarında nasıl davranacağına bağlı (bundan 1,34'e bir toparlanma mümkündür .... ve tekrar 1,30'a iniş ...... ve ardından yukarı yönlü bir dürtü ...)
evet tipi:
Kafamın içinde)))
Peki, 1000 (4 işaret) puanla sayarsanız, tabii ki tüm üst tipler ...
şu an burada ortak bir kanaat toplayacak, oluşturacak ve tam tersine duracak)
"Hafiflik için tüy" dedikleri gibi)))
gün içi için normal bir fikir, burada kalabalığın havasında iyi oynuyor)
Ama insanlar her zaman tam tersini yaparlar))) almak için acele edin ve açıklamalarla 20 çizelge yapıştırın ve yine de satmaya devam edin .... Psikoloji böyle çalışır ... İnsan her zaman onu becermek istediğini düşünür (kendini- koruma içgüdüsü) ...
Oanda'daki çoğunluğa karşı ticaret yapmak için bir baykuş bile yazdıklarını hatırlıyorum ve yine yoldaşlar için hiçbir şey çıkmadı ...
Ördek önce inlemeler başladığında beklemeli, sonra ticaret yapmalıdır.
Sonra pençelerini yırtıyor, çünkü ben onu engelledim) düzleşiyor, anlıyorsunuz, fiyatın normal bir hareket yapmasına izin vermiyorum...
Resimlerde bir şey gösteriyorsun, ikinci diyorsun, üçüncüsünü tahmin ediyorsun, burada Google bile yardımcı olmuyor)
bundan önce, kafadaki gevezelik bile dinlenir)