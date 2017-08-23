FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 459
Rena, bu forumda "Bilge Yaşlı Adam"ın kalışının anlamı üzerine düşüncelerine katılıyorum. Zaman zaman, bu tür bireyler internette görünür. Eylemlerini düşünürseniz, bazı kalıpları belirleyebilirsiniz. Bazıları teknolojiyi "öğrenme" sürecinde ECN'yi gizlice övüyor ve insanlara bu süreçte bazı önemli bilgiler veriyor.
Strange promosyonu nedir? Bu, kendi gönderisinde iyi vurgulanmıştır. Çok fazla akıllı insan var. İnsanlar uzun vadenin bir seçenek olmadığını anladı! Ve işte sana! Büyük usta ticaret yapar ve doğru tahminlerde bulunur. Bu nedenle, kazmak gerekiyor... konumsal ticaret yapmak gerekiyor... gelecek için... Böylece güçlerin uyumu yeniden normale dönüyor...
Sim için, eğilmeme izin ver
uzun vadeli - bence hala bir seçenek. ve onunla başlamak daha iyidir (en azından haftalık bir sinyalle), böylece her şey neden daha net hale gelir. uzun bir dönem olacak, bize anlatmak istediğiniz bir girdi doğruluğu olacak. Şahsen son yarım yıldır bununla uğraşıyorum. cevap daha yakın. ancak! Sinyalleri yanlış belirttim, yani:
audi, kivi - Strange haklı - satın al, dediğim gibi değil - sat. işte kaybettim.
Hatamı buldum, düzelttim ve tekrar savaşa girdim.
Uzun dönem, yarı yıldan beri çocuklar, burada ne mırıldanıyorsunuz)))
Audi'yi satmanın ve bir harrier almanın ve bir sürü pozunuzun bir hata olduğunu fark ettim mi?)
Hiçbir şeyde oynamam, at gibi sürerim.
Bir demet demedim, kimseye çocuk demedim, ne sürüyorsun? Parantez içinde uzun vadeyle ilgili yazdıklarım var, yarım yıl değil de bir hafta yeterli olduğu için mi? yarım yıl daha gereklidir, ancak bir haftadan itibaren denemek ve yine de uzun vadede çabalamak daha iyidir.
ve harrier'in satılması gerektiğini söylemedim!
önce dikkatlice okuyun ve ancak ondan sonra sonuçlar çıkarın.
Burada, övülen sona erme süreniz (geleceklere veya seçeneklere hiç bakmadığım gerçeğine, sadece MT4), ellerimi katlamadım, ama bugün için daha iyi ve daha iyi yapıyorum, ayrıca, ile bir robot:
Peki ya satın almadığımız 1.33 (+40)? çubuklarda böyle görünüyor ...
Başkasının masasından kırıntıları almam ve tarlada koşmam, yardım edeceksin - anlayacaksın.
Hepiniz ne yapıyorsunuz... Krepleri yukarıdan satacağım ... Seviyeyle ilgileniyordum.
Ne yapıyorsun ... Yukarıdan gözleme satacağım ... Seviyeyle ilgileniyordum
Pankek satıyor musunuz? ;)
Evet, daha fazla seviye olmayacak, dedi.