FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 117
"Ay" (USDCAD) ile her şey yolunda. İsterseniz satın alın. İhtiyacınız kadar satıyoruz. Acele edecek bir yer yok. )))
Bana öyle geliyor ki, her şeyi uzun zaman önce sattınız - sadece planlar kaldı!
hayır, forum üyelerinden ekran görüntülerimin büyük olduğu ve aynılarının olduğu konusunda şikayetler vardı.
Uzun süre göstermez ve silersiniz.
Hiç hapın kaldı mı? peki ya o yeşiller?
Genel olarak, Yellen yine doğrudan açıklamalardan en basit şekilde uzaklaştı, sıkılaştırma politikasına başlamak ve sıkılaştırmamak için neredeyse denge nedenleri olduğunu doğruladı.Çok erken ve çok geç - her ikisinden de kaçınmak istediğimiz iki hata. Bununla birlikte, Janet oranların hala yükseltilmesi gerektiğine inanıyor ve bu yıl zaten yükseltildi, en azından bana çok sayıda kelimenin sisinin arkasında öyle görünüyordu.Genel olarak, elbette, retorik, belirsiz de olsa anlamsız değildir. . İpuçları da anlaşılmalıdır. Ve Federal Rezerv'in kendisi için belirlediği koşulları da unutmamak gerekir. Yellen bize ima ediyormuş gibi onların gözetilmesine dikkat edin. Ancak, ipuçlarıyla yaşıyoruz. " İle
Evet, doğru, sadece sana öyle geliyor . )))
Hiç hapın kaldı mı? peki ya o yeşiller?
Sen... acele etme. Molalar... Anlıyorum. Hepsi olacak. Ekranı aydınlat ... en azından kişneriz)))
Tahminlerin yüksek bir yüzdesine sahibim!
Bunları mı kastediyorsun? )))
Pardon, çift nedir? Eurobucks dışında diğer çiftler tarafından yönlendirilmiyorum :(
Ve işiyorum)
Euro-profursetochnaya tabii ki favori çiftim.
Ama bu boku almaya karar verdim (Yeni Zelandalı).
belki bir yere götürür.
Teşekkür ederim!