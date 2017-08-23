FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 676
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ana şey ticaret değil -
ve dinlemekten mutlu olursunuz. (ama sana hiçbir şey vermeyeceğim)
Bir akademik yıl daha
Tekrar başlar.
Sizi yürekten tebrik ettiğimiz şeyle
Ve tabii ki diliyoruz
İyi şanslar ve sonsuz sabır,
Örnek öğrenciler, mükemmel bir ruh hali.
Her yeni günü bir gülümsemeyle karşılamak için,
Hiçbir koşulda umutsuzluğa kapılmayın.
seni üzmeyeceğiz
Ve yüksek sesle tekrar etmekten yorulmayacağız,
Bizimle en iyi ÖĞRETMEN nedir,
Tüm sınıfımız tarafından çok takdir ediliyorsunuz!
Ana şey ticaret değil -
Dolb...b senin Solzhenitsyn'in.
büyücü, merhaba)))
O'nu takdir ediyor ve hatırlıyoruz, ancak O attı)))
İçeri girin, karanlığı dağıtacağız!
Dışarısı nasıl?
büyücü, merhaba)))
O'nu takdir ediyor ve hatırlıyoruz, ancak O attı)))
Ama tebrik edemedim ... yapamadım)))
İçeri girin, karanlığı dağıtacağız!
Nasıl ücretsiz?