FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 92
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece sorun şu ki, daha sonra her zaman çok daha fazla olur) Yokuş aşağı inmek uzun zaman alacak ve sonra beş dakika içinde çıkaracaklar.
Bu arada Strenzh, USDJPY'nin satış zamanı yaklaşıyor (kendimi takas etmiyorum, benim için karlı değil)...
Herkese teşekkürler, iyi şanslar.
Bu arada Strenzh, USDJPY'nin satış zamanı yaklaşıyor (kendimi takas etmiyorum, benim için karlı değil)...
Herkese teşekkürler, iyi şanslar.
Bu arada Strenzh, USDJPY'nin satış zamanı yaklaşıyor (kendimi takas etmiyorum, benim için karlı değil)...
Herkese teşekkürler, iyi şanslar.
Teşekkürler ama ben de satmıyorum.
Düşünüyordum da... Sabah bunu neden yaptım... O'na bağırdım, şimdi nasıl yaşayacağımı bilmiyorum... Öğretmen beni affeder mi, aforoz etmez mi.. .
Hocam farkettim kafama kül serpiyorum tövbe ediyorum..
Genel olarak, arkadaşlar, ticarette hiçbir şeyi kurcalamayın, kâse ayaklarınızın altında duruyor ve bazen üzerine basıp tekme atıyorsunuz). Bak, Sensei her gün tahminler yayınlıyor, HIS pamm'a bak, akşam git, bak ve ters yöne aç....
Düşünüyordum da... Sabah bunu neden yaptım... O'na bağırdım, şimdi nasıl yaşayacağımı bilmiyorum... Öğretmen beni affeder mi, aforoz etmez mi.. .
Hocam farkettim kafama kül serpiyorum tövbe ediyorum..
Genel olarak, arkadaşlar, ticarette hiçbir şeyi kurcalamayın, kâse ayaklarınızın altında duruyor ve bazen üzerine basıp tekme atıyorsunuz). Bak, Sensei her gün tahminler yayınlıyor, HIS pamm'a bak, akşam git, bak ve ters yöne aç....
Düşündüm ki… Sabah neden bir şey yaptım… ONA bağırdım, şimdi nasıl yaşayacağımı bilmiyorum… Öğretmen beni affedecek mi, aforoz etmeyecek mi…
Üzgünüm. Shcha... hadi besleyelim)))
ses çubukları: