ve adalarda bir köy, Yunan ...
 
stranger :
Sadece sorun şu ki, daha sonra her zaman çok daha fazla olur) Yokuş aşağı inmek uzun zaman alacak ve sonra beş dakika içinde çıkaracaklar.
strenzh teşekkür ederim, zamanında kurtarmaya geldi))
 

Bu arada Strenzh, USDJPY'nin satış zamanı yaklaşıyor (kendimi takas etmiyorum, benim için karlı değil)...

Herkese teşekkürler, iyi şanslar.

 
Henüz yüksek olduğunu göreceğiz), elma olgun değil
 
Teşekkürler ama ben de satmıyorum.
stranger :
Teşekkürler ama ben de satmıyorum.
Pound'un düşmesine izin vermiyorlar, ama henüz çok fazla büyümüş gibi görünmüyor)))
 

Düşünüyordum da... Sabah bunu neden yaptım... O'na bağırdım, şimdi nasıl yaşayacağımı bilmiyorum... Öğretmen beni affeder mi, aforoz etmez mi.. .

Hocam farkettim kafama kül serpiyorum tövbe ediyorum..

Genel olarak, arkadaşlar, ticarette hiçbir şeyi kurcalamayın, kâse ayaklarınızın altında duruyor ve bazen üzerine basıp tekme atıyorsunuz). Bak, Sensei her gün tahminler yayınlıyor, HIS pamm'a bak, akşam git, bak ve ters yöne aç....

Zavallı pound hakkında bir kelime söyle)))
 
Üzgünüm. Shcha... hadi besleyelim)))


 

ses çubukları:


