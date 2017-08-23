FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 450
yanılıyorsun. Hiçbir nedeniniz veya kanıtınız yok! Varsa, belirli bir soruya ve buna özel bir cevaba ihtiyacınız var.
asılsız ifadeler, yalnızca kişinin kendi "Ben" inin büyüklüğünü gösterme girişimidir. Genellikle burçlara göre - kerevit veya koç.
Senin için herkes sana bir hediye verene kadar yani onlar sana gösterene kadar yanılacak, işte bunu yapman gerekiyor ama işte burada. ;)
Hediyeye ihtiyacım yok. Ne yaptın? Sakin ol senden iyisi yok Yeter ki büyüklüğünü göstermeyi bırak. Ben bir şey istemedim. Bir şeye itiraz etmek istiyorsanız - konunun esasına itiraz edin - önce yanıldığımı gösterin ve kanıtlayın.
Spekülatörler! Kendinize vermeniz için en az bir iyi tahmin zayıftır. Trend, giriş veya yön olabilir mi? Hepsi iyi okunmuş ve okuryazar, neden başkasının deposunu düşünün.
Ve yanıt olarak, sessizlik ve sadece tırpanlı ölüler yollarda durur.
strenzh dün pound ile 1.56 olacağını söyledi, muhtemelen olacak
Blöf yapmadığımı çok iyi biliyorsun. Sadece piyasalar mevcut çeyrekte değil, örneğin 18. yılın Aralık ayında hacim atıyor. Ve hareket var. Daha sonra bu hacimleri kaldırarak tekrar hareket ederler. Tüm siteyi tüm para birimlerinde izledim.
Belki de bu site Forex'in her yerinden bilgi toplar ve ancak bundan sonra piyasa tepki verir. Bu nedenle gecikmeye ihtiyaç vardır. Mevcut hiçbir platformun CME'den daha gerçek bir güncel fiyatı olmayacağından eminim.
"Ben"inizin yüceltilmesi tam olarak yaptığınız şeydir.
Tek yaptığın, zaten herkesin gördüğü verileri çıkarmaktı. Onları terminaldeki çizelgeye bile koymadın. Fiyatına bakmadan baktım. Bir bardaktan diğerine su dökmek gibi. Tek kelimeyle harika bir iş. )))
Ne kadar istesen de kimse sana bir şey öğretmeyecek ve sana bir şey kanıtlamayacak. Bu, dağınık bir bilgi türü değil. Ayrıca bu, bir şey hakkında yanıldığın gerçeğiyle ilgili değil, doğru ya da yanlış olmak için hiçbir şey yapmamış olmanla da ilgili. Buna göre, herhangi bir sonuç çıkaramazsınız.
Bu nedenle, hızlanma yoluyla ayrışın ve sakinleşin. ;)