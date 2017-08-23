FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 327
Yaşayacak. ) Belki de en azından onları biraz heyecanlandıracaktır. ))
Asıl mesele, piyasa profilli akıllı resimlerin yayınlanmasıdır, ancak bu profillerde hiçbiri bu hafta euro sözleşmesinin 1197'den 1040'a düşürüldüğünü görmedi, kitaba bakıyorum - bir incir görüyorum)))
Bugün özel olarak, maksimum ticaretin gösterildiği bir sözleşme profili olan bir ekran attım, ancak farkedilmeden gitti, bu yüzden orada asılı kaldı)
Bağlantı Öğretmen şifrelenmiş gibi görünüyor!
Nadiren burada görünürsünüz, geçen gün eski çizgilere sahip yeni bir GRAIL icat edildi, ancak bugün aniden öldü)))
Danila, bu satırda ne yazıyor?
Bu yüzden zaten yüzlerce kez söyledim, piyasanın yapısını öğrenin ve kâseleri aramayın, onlar yok. Temelleri bilmeden nasıl ticaret yapabilirsiniz?
Ben her zaman buradayım, ona bunu yapmamasını söyledim .
O ne yapacağını en iyi bilir, O her zaman haklıdır
Pazarın yapısı nedir? )) Byu'yu sat sabitlemeden nasıl ayırt ediyorsunuz diye sordum.
Ben de kimin satın aldığını ve kimin tamir ettiğini ayırt ediyorum ve piyasada kimin olduğunu ve ne yaptığını bile bilmiyorsanız bunu size nasıl açıklayabilirim? Orada kimin olduğunu ve ne yaptığını öğreneceksin, sonra kendin ayırt edeceksin.
Danila, bu satırda ne yazıyor?
Zogman, Barclay bu konuda ne diyor?)
Camda ne görüyoruz? Satıcılar, alıcılar ve bunların her düzeydeki toplam hacimleri. Bu değil...
Yayında ne görüyoruz? Birinin belirli bir miktarda satın aldığı veya sattığı. Herşey! Hiç kimse, bırakın bu hareketle tam olarak ne yaptığını (sadece bir poz satın aldı veya sabitledi), görmüyoruz! Borsa bu tür verileri yayınlamaz!!! Yani - ayrıca değil mi ...?
Yani "gördüğünüz" vahşi hayal gücünüzün bir ürünü mü?
Yoksa izlenecek başka bir şey var mı?
Bu hindi, anladığım kadarıyla, banttaki ile aynı renkleri mi gösteriyor? Arşivi onunla atabilir misin?
Bu arada, konuyu tam olarak anlamadım - standart feed'de işlemler farklı renklerde görüntüleniyor - ne anlama geliyor? Şimdi elinizin altında Ninja yok. Anladığım kadarıyla yeşil - alımlar, kırmızı (çeşit) - satışlar. Ama başka renkler de var... Bunlar ne anlama geliyor?
Bu hindi, anladığım kadarıyla, banttaki ile aynı renkleri mi gösteriyor? Arşivi onunla atabilir misin?