FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 847

Владимир Жириновский :

0.18 - 0.19 mu??? Bu, daha önce tahmin edilen 0,8'den bile daha düşüktür.

Veya 1.18 - 1.19 ???

Efsane genellikle 1.21'i bekliyor.

Teşekkür ederim!
Heyecanlı mısın yoksa Jamison...
 
Zhenya, normulek, Mouzon da ... koku
 

Kısa vadeyi kontrol edelim

 

Ehhh ... Beyler)

Bekleme ve 5 osuruk arasında ileri geri atlamama hissini eğitmeye yardımcı olan foruma minnettarım.

Günah işlememe rağmen, bazen kendimi piple şımartırım.

Ancak bir tahmin var, 1.1170'e kadar bekleyin.

Bekliyorum.

Sinyal işlenene kadar ara verin.

Herkese teşekkürler! tokat)

 
iIDLERr :
Heyecanlı mısın yoksa Jamison...
şakacı eller)
 
iIDLERr :
Altın rengi soldu. Aralık ayına kadar tabii ki burası onun yeri. Ancak bu gerçekçi değildir. Dönmeye değer olabilir mi?
 
Владимир Жириновский :

Büyük Öğretmenimize teşekkür ederiz!!!!

Bize her şeyi yapmamayı öğretti!

 
stranger :

hayır 1.56'da pound göndermiyorum - hadi bensiz gidelim. (çürük kütük) Aynı şekilde, eksende işler nasıl? bağlı mı?
 
stranger :

diyorsa ve fiyat ters giderse, o zaman fiyat yanlıştır.
 
iIDLERr :
diyorsa ve fiyat ters giderse, o zaman fiyat yanlıştır.
En iyi seçenek hiçbir şey söylememektir. (sessizce test edin)
