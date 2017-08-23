FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 767

Yeni yorum
 
Vizard_ :
Damla damla topluyoruz...
Evrenin bilgeliği başkalarına...
hoca verir...

Öğretmen benimle konuşmak istemiyor

Bilge Olan'ın önünde neyi yanlış yaptım?....

 

Ishim Navoyals'ın "tirelerini" çözmeye çalışıyor))

ama nasıl kullanılır ... ((

 
Lesorub :

ve pound duayı çizer ...

Ve ne?)))
 
costy_ :

"şeytanları" çözmeye çalışmak ishim donanmaları))

ama nasıl kullanılır ... ((

Büyük Hocamızın en doğru girişlerini ve kazanç rakamlarını gördünüz mü?

Öyleyse neden Mui Ne'de zaman harcıyorsun?)))

 
Vizard_ :
Ve ne?)))
NIM'in önünde gösteriş yapmak)))
 

hesaplama mavi dikey çizgiye kadar yapılmıştır.

grafikte yatay olanı "dürt" derler ve güzel olursun))

kavanozda ((.

 
stranger :

Öğretmen benimle konuşmak istemiyor

OH işte reytingin öyle olduğu ortaya çıktı)))) ölüyorum)))))))))

İlk sıradasın! Tebrikler)))


 
stranger :

Büyük Hocamızın en doğru girişlerini ve kazanç rakamlarını gördünüz mü?

Öyleyse neden Mui Ne'de zaman harcıyorsun?)))

beyin yanmasın diye.
 
Vizard_ :

OH işte reytingin öyle olduğu ortaya çıktı)))) ölüyorum))))))))))

İlk sıradasın! Tebrikler)))


Efsaneyi unutmuş..

Yaşlandıkça... şamanı değiştirmen gerek, kabile yok olacak...

 
stranger :

Efsaneyi unutmuş..

Yaşlandıkça... şamanı değiştirmen gerek, kabile yok olacak...

bir efsane bir trol değildir - bir efsane bir hayalperesttir!
1...760761762763764765766767768769770771772773774...1996
Yeni yorum