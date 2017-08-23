FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 569

Nikolai Romanovskyi :
Seviyelerden ribaundlara yavaş çalışırken, bu yüzden doğal olarak hareket-dürtüsünü atlıyorum çünkü nereye çekeceğini bilmiyorum, olaydan sonra zaten tepki veriyorum, bunun gibi bir şey, esas olarak gün içinde , seviyeler yeniden kuruluyor. her gün yenileri , dedikleri gibi bir gün olacak ve yiyecek olacak

stranger :

Neresi?)

Ben daha yakınım) sonra mt4 ile atacağım
saha çalışması...

deltazyr'i açın ve çöpçüler ...


 
Lesorub :

saha çalışması...

deltazyr'i açın ve çöpçüler ...


Deltazir ardıç daha fazlasını verir)) yani incir geçer), ama seçenek seviyelerine gittiğinizde dedikleri gibi, sizin paranızdı ve bizim oldu, girişimin başarı şansı önemli ölçüde artar, size sormuyorum. kişisel fikrinizi uygulamaya koymak için - para yatırmak tehlikelidir)
 
Bütün bir dağı sular altında bıraktılar. Evra başarıyla tuzlandı. Audi alımları biraz üzdü. inatla düşer
Çok küçük düşünceler

 
azfaraon :

Çok küçük düşünceler

Tam olarak USD/CAD için.
 

6C ve USDCAD fiyatları nasıl karşılaştırılır?

euro ve sterlin fiyatı deltozerdeki EURUSD ve GBPUSD fiyatlarına yaklaşık olarak karşılık geliyorsa, o zaman ay ve şef yoktur...

balıkçılar, SOS!!!

 
Meslektaşlarım, cme'den gelen bültende unch kelimesinin ne anlama geldiğini bana kim söyleyebilir?
Nikolai Romanovskyi :
Meslektaşlarım, cme'den gelen bültende unch kelimesinin ne anlama geldiğini bana kim söyleyebilir?
Değişiklik yapmadan.
